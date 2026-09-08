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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp domates sosu ve eriyen peyniriyle fırında soslu kaşarlı köfte ve yanına çok yakışan patatesli makarna ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk sebzeleri ve beyaz peyniriyle mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Ağızda dağılan yumuşacık kıvamıyla çikolatalı fondant kek, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Fırında soslu kaşarlı köfte
  • Patatesli makarna
  • Mısırlı peynirli salata
  • Çikolatalı fondant kek

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA SOSLU KAŞARLI KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026)

Domates sosu ve üzerinde eriyen peynirle zenginleşen soslu kaşarlı köfte, sofranıza enfes bir fırın yemeği oluyor. Kalabalık sofralara yakışan bu nefis tarif, mutfakta pratik bir şekilde hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınFırında soslu kaşarlı köfte tarifiFırında soslu kaşarlı köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATESLİ MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026)

Kızarmış patateslerin makarna ile bir araya geldiği bu nefis tarif, sofranıza hem pratik hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Sarımsak ve domatesle hazırlanan sosu, makarnaya enfes bir lezzet veriyor.

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Gözden KaçmasınPatatesli makarna tarifiPatatesli makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI PEYNİRLİ SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026)

Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

Gözden KaçmasınMısırlı peynirli salata tarifiMısırlı peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇİKOLATALI FONDANT KEK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026)

Çikolatalı fondant kek, yoğun bitter çikolatanın tadı ve yumuşacık kıvamıyla hazırlanan en lezzetli tatlı seçeneklerinden biri oluyor. Un miktarı düşük tutularak elde edilen kıvamı, her çatalla ağızda dağılarak tam bir lezzet şöleni sunuyor.

Gözden KaçmasınÇikolatalı fondant kek tarifiÇikolatalı fondant kek tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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