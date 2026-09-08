Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp domates sosu ve eriyen peyniriyle fırında soslu kaşarlı köfte ve yanına çok yakışan patatesli makarna ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk sebzeleri ve beyaz peyniriyle mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Ağızda dağılan yumuşacık kıvamıyla çikolatalı fondant kek, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Fırında soslu kaşarlı köfte

Patatesli makarna

Mısırlı peynirli salata

Çikolatalı fondant kek

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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FIRINDA SOSLU KAŞARLI KÖFTE





Domates sosu ve üzerinde eriyen peynirle zenginleşen soslu kaşarlı köfte, sofranıza enfes bir fırın yemeği oluyor. Kalabalık sofralara yakışan bu nefis tarif, mutfakta pratik bir şekilde hazırlanıyor.

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PATATESLİ MAKARNA





Kızarmış patateslerin makarna ile bir araya geldiği bu nefis tarif, sofranıza hem pratik hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Sarımsak ve domatesle hazırlanan sosu, makarnaya enfes bir lezzet veriyor.

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MISIRLI PEYNİRLİ SALATA





Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

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ÇİKOLATALI FONDANT KEK





Çikolatalı fondant kek, yoğun bitter çikolatanın tadı ve yumuşacık kıvamıyla hazırlanan en lezzetli tatlı seçeneklerinden biri oluyor. Un miktarı düşük tutularak elde edilen kıvamı, her çatalla ağızda dağılarak tam bir lezzet şöleni sunuyor.