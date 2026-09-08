Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
FIRINDA SOSLU KAŞARLI KÖFTE
Domates sosu ve üzerinde eriyen peynirle zenginleşen soslu kaşarlı köfte, sofranıza enfes bir fırın yemeği oluyor. Kalabalık sofralara yakışan bu nefis tarif, mutfakta pratik bir şekilde hazırlanıyor.
PATATESLİ MAKARNA
Kızarmış patateslerin makarna ile bir araya geldiği bu nefis tarif, sofranıza hem pratik hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Sarımsak ve domatesle hazırlanan sosu, makarnaya enfes bir lezzet veriyor.
MISIRLI PEYNİRLİ SALATA
Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.
ÇİKOLATALI FONDANT KEK
Çikolatalı fondant kek, yoğun bitter çikolatanın tadı ve yumuşacık kıvamıyla hazırlanan en lezzetli tatlı seçeneklerinden biri oluyor. Un miktarı düşük tutularak elde edilen kıvamı, her çatalla ağızda dağılarak tam bir lezzet şöleni sunuyor.