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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hafif içimli sütlü kabak çorbasıyla başlayıp Ağrı mutfağının sevilen lezzeti Abdigör köfte ve közlenmiş sebzelerle hazırlanan babagannuş ile lezzetli seçenekler sunuyor. Yoğurtlu hafif tadıyla havuç tarator ve ferahlatıcı bostana salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kıvamlı, pudra şekeri ve gül suyu ile servis edilen su muhallebisi, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Sütlü kabak çorbası
  • Abdigör köfte
  • Bostana salata
  • Havuç tarator
  • Babagannuş
  • Su muhallebisi

SÜTLÜ KABAK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026)

Sütlü kabak çorbası, hafifliğiyle öğünlerinize ferahlık katacak enfes bir lezzet sunuyor. Kabağın tadının sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık ve mideyi yormayan içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.

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ABDİGÖR KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026)

Ağrı mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden Abdigör köfte, iri köfteleri ve et suyunda pişen pilavıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Tencerede haşlanan köfteler, lezzetini yemeğin suyuna bırakıyor.

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BOSTANA SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026)

Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor. Klasik çoban salatadan en büyük farkı, malzemelerin çok daha küçük doğranmasında ve sarımsağın kattığı lezzette saklı bulunuyor.

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HAVUÇ TARATOR

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026)

Sofraların en sevilen mezelerinden biri olan havuç tarator, hem pratikliği hem de ferahlatıcı tadıyla her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yoğurt ve hafifçe sotelenmiş havucun doğal tatlılığı birleştiğinde damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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BABAGANNUŞ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026)

Mutfağımızın en sevilen mezelerden biri olan babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Ateşte pişen patlıcan, biber ve domateslerin isli tadı, bol zeytinyağı ve nar ekşisiyle birleşerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

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SU MUHALLEBİSİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026)

Su muhallebisi, ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes lezzet bırakarak sofranıza hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Pudra şekeri ve gül suyunun eşlik ettiği muhallebi, hoş kokulu bir lezzet sunuyor.

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