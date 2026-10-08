Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
SÜTLÜ KABAK ÇORBASI
Sütlü kabak çorbası, hafifliğiyle öğünlerinize ferahlık katacak enfes bir lezzet sunuyor. Kabağın tadının sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık ve mideyi yormayan içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.
ABDİGÖR KÖFTE
Ağrı mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden Abdigör köfte, iri köfteleri ve et suyunda pişen pilavıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Tencerede haşlanan köfteler, lezzetini yemeğin suyuna bırakıyor.
BOSTANA SALATA
Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor. Klasik çoban salatadan en büyük farkı, malzemelerin çok daha küçük doğranmasında ve sarımsağın kattığı lezzette saklı bulunuyor.
HAVUÇ TARATOR
Sofraların en sevilen mezelerinden biri olan havuç tarator, hem pratikliği hem de ferahlatıcı tadıyla her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yoğurt ve hafifçe sotelenmiş havucun doğal tatlılığı birleştiğinde damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.
BABAGANNUŞ
Mutfağımızın en sevilen mezelerden biri olan babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Ateşte pişen patlıcan, biber ve domateslerin isli tadı, bol zeytinyağı ve nar ekşisiyle birleşerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor.
SU MUHALLEBİSİ
Su muhallebisi, ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes lezzet bırakarak sofranıza hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Pudra şekeri ve gül suyunun eşlik ettiği muhallebi, hoş kokulu bir lezzet sunuyor.