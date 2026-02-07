Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel mutfağımızın en özel tatlarını sofranıza taşıyor. Pastırmalı kuru fasulye ana yemekte başrolü üstlenirken, ona eşlik eden tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pilav ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza isli tadıyla eşlik edecek yoğurtlu köz patlıcan salatası ve ferahlatıcı kuru cacık bu menüyü tamamlarken, günün kapanışında ise kış aylarının en sevileni kestanelerle hazırlanan yumuşacık kestaneli pasta bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Yoğurtlu köz patlıcan salatası

Pastırmalı kuru fasulye

Tereyağlı şehriyeli pilav

Kuru cacık

Kestaneli pasta

YOĞURTLU KÖZ PATLICAN SALATASI



Közlenmiş patlıcanın isli tadı ile süzme yoğurdun ferahlığını bir araya getiren yoğurtlu köz patlıcan salatası, sofraların en sevilen ve iştah açan mezelerinden biridir. Hazırlaması oldukça pratik olan bu meze, üzerine eklenen çıtır cevizlerle hem damakta hem de sunumda sofralara harika bir seçenek sunuyor.

PASTIRMALI KURU FASULYE



Pastırmalı kuru fasulye, bakliyatın doyuruculuğu ve pastırmanın lezzetiyle pişerek sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. Tencerede ağır ağır pişen fasulyeler, pastırmanın çemenli tadıyla birleşince damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor.

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV



Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

KURU CACIK



Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

KESTANELİ PASTA



Fırından yeni çıkan sıcacık kestane ile hazırlanan pasta, kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Evde özenle hazırlanan ve tam ölçüsüyle dışarıdan aldıklarınızı aratmayan bu tarif, kestanenin doğal tadını kremanın yumuşaklığıyla birleştiriyor.