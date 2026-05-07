Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Mayıs 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kurutulmuş bamyaların ekşiliğini lokum gibi pişen etlerle buluşturan çorbayla başlayıp ana yemekte misket köftelerin mevsim sebzeleriyle aynı tencerede lezzetlendiği iştah açıcı çiftlik köfte ve yanına eşlik eden tereyağlı bezelyeli pilav ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Taze çağlalı ferahlatıcı cacık ile bol cevizli ve nar ekşili sosuyla damaklarda enfes bir tat bırakan Gavurdağı salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Her kaşıkta ağızda eriyen ipek gibi kıvamıyla sütlü tatlıların en zarifi olan krem karamel ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
KURU BAMYA ÇORBASI
Konya mutfağının iştah açıcı lezzetlerinden biri olan kuru bamya çorbası, kurutulmuş bamyaların ekşiliği ve lokum gibi pişen etin uyumuyla hazırlanıyor.
ÇİFTLİK KÖFTE
Hem sebzelerin hem de misket köftelerin lezzetini aynı tabakta buluşturan çiftlik köfte, renkli sunumuyla iştah açan bir ana öğün seçeneği sunuyor.
BEZELYELİ PİLAV
Sofraların en sevilen eşlikçilerinden biri olan bezelyeli pilav, tereyağının eşsiz kokusuyla enfes bir lezzet sunuyor.
ÇAĞLA CACIĞI
Çağla cacığı, baharın müjdecisi olan taze çağlaların süzme yoğurtla buluştuğu hem ferahlatıcı hem de leziz bir başlangıç alternatifidir.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
KREM KARAMEL
İpek gibi kıvamıyla damaklarda eriyen krem karamel, sütlü tatlıların en zarif ve sevilen örneklerinden biri olarak sofralarınızı taçlandırıyor.
