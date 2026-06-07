Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte lezzetiyle damak çatlatan Hatay usulü oruk ile sofranıza ziyafet sunuyor. Geleneksel haydari, incecik doğranmış taze sebzeleri bol ceviz ve nar ekşili sosla bir araya getiren nefis gavurdağı salatası ve nohut ile tahinin lezzetini ipek gibi pürüzsüz bir kıvamla sunan humus, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır hamuruyla enfes tulumba tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Hatay usulü oruk

Haydari

Gavurdağı salatası

Humus

Tulumba tatlısı

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda sıkça yer alıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Gözden Kaçmasın Mercimek çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HATAY USULÜ ORUK





Hatay mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Hatay usulü oruk, dışı çıtır çıtır ve içi bol baharatlı enfes kıymalı harcıyla damak çatlatıyor.

Gözden Kaçmasın Hatay usulü oruk tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ





Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Haydari tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Gavurdağı salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HUMUS





İpek gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştah açan humus, nohutun ve tahinin lezzetiyle hazırlanıp yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden Kaçmasın Humus tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TULUMBA TATLISI





Tulumba tatlısı, çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle mutfağımızın en sevilen geleneksel tatlılarından biri oluyor.