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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte lezzetiyle damak çatlatan Hatay usulü oruk ile sofranıza ziyafet sunuyor. Geleneksel haydari, incecik doğranmış taze sebzeleri bol ceviz ve nar ekşili sosla bir araya getiren nefis gavurdağı salatası ve nohut ile tahinin lezzetini ipek gibi pürüzsüz bir kıvamla sunan humus, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır hamuruyla enfes tulumba tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Hatay usulü oruk
  • Haydari
  • Gavurdağı salatası
  • Humus
  • Tulumba tatlısı

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda sıkça yer alıyor.

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HATAY USULÜ ORUK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)

Hatay mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Hatay usulü oruk, dışı çıtır çıtır ve içi bol baharatlı enfes kıymalı harcıyla damak çatlatıyor.

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HAYDARİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)

Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

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GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifi Gavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HUMUS

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)

İpek gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştah açan humus, nohutun ve tahinin lezzetiyle hazırlanıp yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

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TULUMBA TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Haziran 2026)

Tulumba tatlısı, çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle mutfağımızın en sevilen geleneksel tatlılarından biri oluyor.

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