Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kadife gibi pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp zengin iç harcıyla calzone ve yanına çok yakışan yoğurt soslu tavuklu salata ile lezzetli seçenekler sunuyor. Şık sunumu ve hafifliğiyle yoğurtlu kabak kanepe ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kreması ve ev yapımı meyve sosuyla çilekli tiramisu, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Domates çorbası

Calzone

Tavuklu salata

Yoğurtlu kabak kanepe

Çilekli tiramisu

DOMATES ÇORBASI





Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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CALZONE





Kapalı pizza olarak da bilinen calzone, zengin iç harcı ve enfes lezzetiyle sofralarda doyurucu bir seçenek olarak severek tüketiliyor. Evde farklı bir hamur işi çeşidi denemek isteyenler için ölçüleri kolayca uygulanabilen bu tarif, kalabalık sofralara çok yakışıyor.

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TAVUKLU SALATA





Tavuk etinin taze sebzeler ve yoğurt sosuyla buluştuğu bu nefis tarif, sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Cam kasede renkli malzemelerin kat kat sıralanmasıyla ortaya çıkan enfes sunumu, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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YOĞURTLU KABAK KANEPE





Misafir sofralarına ve çay saatlerine hem pratik hem şık bir seçenek olan yoğurtlu kabak kanepe, lezzetiyle favori başlangıç tariflerinizden biri olmaya aday oluyor.

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ÇİLEKLİ TİRAMİSU





Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlısını çileğin lezzetiyle buluşturan nefis tarifler arasında yer alıyor. Kahveyle ıslatılan kedidili bisküviler, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.