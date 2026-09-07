Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.
CALZONE
Kapalı pizza olarak da bilinen calzone, zengin iç harcı ve enfes lezzetiyle sofralarda doyurucu bir seçenek olarak severek tüketiliyor. Evde farklı bir hamur işi çeşidi denemek isteyenler için ölçüleri kolayca uygulanabilen bu tarif, kalabalık sofralara çok yakışıyor.
TAVUKLU SALATA
Tavuk etinin taze sebzeler ve yoğurt sosuyla buluştuğu bu nefis tarif, sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Cam kasede renkli malzemelerin kat kat sıralanmasıyla ortaya çıkan enfes sunumu, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
YOĞURTLU KABAK KANEPE
Misafir sofralarına ve çay saatlerine hem pratik hem şık bir seçenek olan yoğurtlu kabak kanepe, lezzetiyle favori başlangıç tariflerinizden biri olmaya aday oluyor.
ÇİLEKLİ TİRAMİSU
Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlısını çileğin lezzetiyle buluşturan nefis tarifler arasında yer alıyor. Kahveyle ıslatılan kedidili bisküviler, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.