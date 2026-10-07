search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#mercimek çorbası nasıl yapılır?#etli nohut yemeği nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan mercimek çorbasıyla başlayıp kısık ateşte lokum gibi pişen etli nohut yemeği ve yanına çok yakışan tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurtlu ferahlatıcı kuru cacık ve bol cevizli, nar ekşili gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Fırında nar gibi kızaran ve sütlü soğuk şerbetiyle hafifleyen soğuk kadayıf, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Etli nohut yemeği
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Kuru cacık
  • Gavurdağı salatası
  • Soğuk kadayıf

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ETLİ NOHUT YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

Geleneksel tencere yemeklerinden etli nohut, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. Kısık ateşte ağır ağır pişen nohutlar, etin lezzetini içine çekerek dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.

Gözden KaçmasınEtli nohut yemeği tarifiEtli nohut yemeği tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Tereyağının lezzetiyle pişen pilav, yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SOĞUK KADAYIF

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

Soğuk kadayıf, sütlü şerbeti ile geleneksel kadayıf tatlısının lezzetine hafif ve enfes bir yorum getiriyor. Fırında tereyağıyla nar gibi kızaran kadayıflar, sütlü soğuk şerbeti içine çekerek yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.

Gözden KaçmasınSoğuk kadayıf tarifiSoğuk kadayıf tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Glutensiz mini kıymalı pide tarifi (Videolu)
Glutensiz mini kıymalı pide tarifi (Videolu)#Glutensiz Mini Kıymalı Pide
Tavuk haşlama nasıl yapılır Yanına ne gider
Tavuk haşlama nasıl yapılır? Yanına ne gider?#Tavuk Haşlama Tarifi
Etli nohut yemeği tarifi
Etli nohut yemeği tarifi#Etli Nohut Yemeği
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

5
Tavuk haşlama nasıl yapılır Yanına ne gider
MUTFAK TÜYOLARI

Tavuk haşlama nasıl yapılır? Yanına ne gider?

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)

Benzer Yazılar
5
Glutensiz mini kıymalı pide tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz mini kıymalı pide tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Etli nohut yemeği tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Etli nohut yemeği tarifi

60+ dkOrta
5
Soğuk kadayıf tarifi
TATLI TARİFLERİ

Soğuk kadayıf tarifi

30-60 dkOrta
5
Sebzeli noodle tarifi (Videolu)
MAKARNA TARİFLERİ

Sebzeli noodle tarifi (Videolu)

30 dkOrta
5
Tokat usulü bat tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Tokat usulü bat tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuklu karnıyarık tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuklu karnıyarık tarifi

60+ dkKolay
5
Portakal kabuğunda elmalı kereviz salatası tarifi
MEZE TARİFLERİ

Portakal kabuğunda elmalı kereviz salatası tarifi

30 dkKolay
5
Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu)
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Palamut tava tarifi
BALIK TARİFLERİ

Palamut tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Meyhane pilavı tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Meyhane pilavı tarifi

30-60 dkOrta