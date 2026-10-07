Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
ETLİ NOHUT YEMEĞİ
Geleneksel tencere yemeklerinden etli nohut, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. Kısık ateşte ağır ağır pişen nohutlar, etin lezzetini içine çekerek dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Tereyağının lezzetiyle pişen pilav, yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.
SOĞUK KADAYIF
Soğuk kadayıf, sütlü şerbeti ile geleneksel kadayıf tatlısının lezzetine hafif ve enfes bir yorum getiriyor. Fırında tereyağıyla nar gibi kızaran kadayıflar, sütlü soğuk şerbeti içine çekerek yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.