Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan mercimek çorbasıyla başlayıp kısık ateşte lokum gibi pişen etli nohut yemeği ve yanına çok yakışan tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurtlu ferahlatıcı kuru cacık ve bol cevizli, nar ekşili gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Fırında nar gibi kızaran ve sütlü soğuk şerbetiyle hafifleyen soğuk kadayıf, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Etli nohut yemeği

Şehriyeli pirinç pilavı

Kuru cacık

Gavurdağı salatası

Soğuk kadayıf

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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ETLİ NOHUT YEMEĞİ





Geleneksel tencere yemeklerinden etli nohut, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. Kısık ateşte ağır ağır pişen nohutlar, etin lezzetini içine çekerek dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.

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ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Tereyağının lezzetiyle pişen pilav, yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

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KURU CACIK

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Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

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GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.

Gözden Kaçmasın Gavurdağı salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SOĞUK KADAYIF





Soğuk kadayıf, sütlü şerbeti ile geleneksel kadayıf tatlısının lezzetine hafif ve enfes bir yorum getiriyor. Fırında tereyağıyla nar gibi kızaran kadayıflar, sütlü soğuk şerbeti içine çekerek yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.