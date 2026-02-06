Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel lezzetleri bir araya getiriyor. İçinizi ısıtacak yumuşacık lokum gibi pişen tas kebabıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ona eşlik eden tane tane dökülen mısırlı basmati pilavı ve zeytinyağlı pırasa yemeğiyle devam ediyor. Sofranıza taze bir dokunuş katan kızarmış hellim salatası ve ardından günün kapanışını çok sevilen gelin pastası yapıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Mısırlı basmati pilavı

Kızarmış hellim salatası

Tas kebabı

Zeytinyağlı pırasa yemeği

Gelin pastası

MISIRLI BASMATİ PİLAVI





Mısırlı basmati pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki mısırlarla her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor. Salma yöntemiyle pişen pilav, pirincin hafifliğiyle mısırın lezzetini bir araya getiriyor. Mutfakta kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, her yemeğin yanına çok yakışıyor.

KIZARMIŞ HELLİM SALATASI





Akdeniz mutfağının en sevilen ve iştah açan tariflerinden biri olan hellim salatası, hem doyurucu hem de tazeleyici içeriğiyle sofralarınıza şıklık katıyor. Altın sarısı rengini alana kadar kızarmış hellim peynirinin o kendine has tadı, renkli sebzeler ve taze otlarla buluşarak damaklarda enfes bir lezzet oluşturuyor.

TAS KEBABI

Geleneksel lezzetlerimizden biri olan tas kebabı, ağır ateşte lokum gibi pişen etlerin nefis kıvamıyla sofralara tam bir lezzet şöleni yaşatıyor. Ağır ateşte yavaş yavaş pişen bu yemek, her lokmada damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA YEMEĞİ





Pırasa, kış mevsiminin en sevilen sebzelerinden biri. Narenciyenin çok yakıştığı pırasa, zeytinyağı ve limonla birleştiğinde, hafifliğiyle öne çıkan nefis bir sebze yemeğine dönüşüyor.

GELİN PASTASI





Hafifliği damaklarda enfes bir tat bırakan gelin pastası, bulut gibi yumuşak keki ve ipek gibi muhallebisiyle en sevilen tatlılar arasında yerini alıyor. Şerbetli tatlılara nazaran oldukça hafif bir seçenek olan bu tarif, özellikle akşam çaylarının ve kalabalık sofraların en şık eşlikçisi oluyor.