Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#mısırlı basmati pilavı nasıl yapılır?#kızarmış hellim salatası nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel lezzetleri bir araya getiriyor. İçinizi ısıtacak yumuşacık lokum gibi pişen tas kebabıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ona eşlik eden tane tane dökülen mısırlı basmati pilavı ve zeytinyağlı pırasa yemeğiyle devam ediyor. Sofranıza taze bir dokunuş katan kızarmış hellim salatası ve ardından günün kapanışını çok sevilen gelin pastası yapıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Mısırlı basmati pilavı
  • Kızarmış hellim salatası
  • Tas kebabı
  • Zeytinyağlı pırasa yemeği
  • Gelin pastası

MISIRLI BASMATİ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)

Mısırlı basmati pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki mısırlarla her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor. Salma yöntemiyle pişen pilav, pirincin hafifliğiyle mısırın lezzetini bir araya getiriyor. Mutfakta kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, her yemeğin yanına çok yakışıyor.

Mısırlı basmati pilavı tarifi

Mısırlı basmati pilavı tarifi

KIZARMIŞ HELLİM SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)

Akdeniz mutfağının en sevilen ve iştah açan tariflerinden biri olan hellim salatası, hem doyurucu hem de tazeleyici içeriğiyle sofralarınıza şıklık katıyor. Altın sarısı rengini alana kadar kızarmış hellim peynirinin o kendine has tadı, renkli sebzeler ve taze otlarla buluşarak damaklarda enfes bir lezzet oluşturuyor.

Kızarmış hellim salatası tarifi

Kızarmış hellim salatası tarifi

TAS KEBABI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)

Geleneksel lezzetlerimizden biri olan tas kebabı, ağır ateşte lokum gibi pişen etlerin nefis kıvamıyla sofralara tam bir lezzet şöleni yaşatıyor. Ağır ateşte yavaş yavaş pişen bu yemek, her lokmada damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Tas kebabı tarifi

Tas kebabı tarifi

ZEYTİNYAĞLI PIRASA YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)

Pırasa, kış mevsiminin en sevilen sebzelerinden biri. Narenciyenin çok yakıştığı pırasa, zeytinyağı ve limonla birleştiğinde, hafifliğiyle öne çıkan nefis bir sebze yemeğine dönüşüyor.

Zeytinyağlı pırasa yemeği tarifi

Zeytinyağlı pırasa yemeği tarifi

GELİN PASTASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)

Hafifliği damaklarda enfes bir tat bırakan gelin pastası, bulut gibi yumuşak keki ve ipek gibi muhallebisiyle en sevilen tatlılar arasında yerini alıyor. Şerbetli tatlılara nazaran oldukça hafif bir seçenek olan bu tarif, özellikle akşam çaylarının ve kalabalık sofraların en şık eşlikçisi oluyor.

Gelin pastası tarifi

Gelin pastası tarifi

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Şubat 2026)

AB tescili yolundaki Vakfıkebir Ekmeği için müze kuruluyor
YEMEK KÜLTÜRÜ

AB tescili yolundaki 'Vakfıkebir Ekmeği' için müze kuruluyor

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)

Glutensiz biscotti tarifi (Videolu)
KURABİYE TARİFLERİ

Glutensiz biscotti tarifi (Videolu)

Mısırlı basmati pilavı tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Mısırlı basmati pilavı tarifi

Tas kebabı tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Tas kebabı tarifi

Ramazan pidesi tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Ramazan pidesi tarifi

Hünkar beğendi tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Hünkar beğendi tarifi (Videolu)

Meyveli tartolet tarifi
TATLI TARİFLERİ

Meyveli tartolet tarifi

Kremalı mantarlı tavuk tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Kremalı mantarlı tavuk tarifi

Glutensiz viral tiramisu tarifi (Videolu)
TATLI TARİFLERİ

Glutensiz viral tiramisu tarifi (Videolu)

Sebzeli bulgur pilavı tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Gelin pastası tarifi
PASTA TARİFLERİ

Gelin pastası tarifi

