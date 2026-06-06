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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte etlerin sebzelerle birlikte fırında ağır ağır pişerek lezzetlendiği Belen tava ve tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek demlenen arpa şehriyeli bulgur pilavı ile sofranıza tam bir ziyafet sunuyor. Közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin lezzetini buluşturan mütebbel ve taze fesleğen, çam fıstığı ile parmesanla Akdeniz esintileri taşıyan pesto soslu kiraz domates salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan kaymaklı kuru incir tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Belen tava
  • Arpa şehriyeli bulgur pilavı
  • Mütebbel
  • Pesto soslu kiraz domates salatası
  • Kaymaklı kuru incir tatlısı

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Haziran 2026)

Kesilmeyen kıvamıyla enfes yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

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BELEN TAVA

Hatay mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Belen tava, lokum gibi yumuşacık pişen eti ve sebzelerin lezzetiyle sofranıza tam bir ziyafet sunuyor.

Gözden KaçmasınBelen tava tarifi (Videolu)Belen tava tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Haziran 2026)

Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor.

Gözden KaçmasınArpa şehriyeli bulgur pilavı tarifiArpa şehriyeli bulgur pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MÜTEBBEL

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Haziran 2026)

Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor.

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Gözden KaçmasınMütebbel tarifiMütebbel tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Haziran 2026)

Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın zengin tadıyla birleştirerek sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

Gözden KaçmasınPesto soslu kiraz domates salatası tarifi (Videolu)Pesto soslu kiraz domates salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KAYMAKLI KURU İNCİR TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Haziran 2026)

Az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan bu tarif, hem göze hem de damağa hitap ederek en şık bir ikramlıklar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınKaymaklı kuru incir tatlısı tarifiKaymaklı kuru incir tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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