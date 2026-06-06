Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte etlerin sebzelerle birlikte fırında ağır ağır pişerek lezzetlendiği Belen tava ve tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek demlenen arpa şehriyeli bulgur pilavı ile sofranıza tam bir ziyafet sunuyor. Közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin lezzetini buluşturan mütebbel ve taze fesleğen, çam fıstığı ile parmesanla Akdeniz esintileri taşıyan pesto soslu kiraz domates salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan kaymaklı kuru incir tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Belen tava

Arpa şehriyeli bulgur pilavı

Mütebbel

Pesto soslu kiraz domates salatası

Kaymaklı kuru incir tatlısı

YAYLA ÇORBASI





Kesilmeyen kıvamıyla enfes yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

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Gözden Kaçmasın Yayla çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BELEN TAVA

Hatay mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Belen tava, lokum gibi yumuşacık pişen eti ve sebzelerin lezzetiyle sofranıza tam bir ziyafet sunuyor.

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ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI





Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor.

Gözden Kaçmasın Arpa şehriyeli bulgur pilavı tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MÜTEBBEL





Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor.

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PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI





Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın zengin tadıyla birleştirerek sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

Gözden Kaçmasın Pesto soslu kiraz domates salatası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KAYMAKLI KURU İNCİR TATLISI





Az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan bu tarif, hem göze hem de damağa hitap ederek en şık bir ikramlıklar arasında yer alıyor.