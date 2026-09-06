Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI
Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.
PATATESLİ MAKARNA
Kızarmış patateslerin makarna ile bir araya geldiği bu nefis tarif, sofranıza hem pratik hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Sarımsak ve domatesle hazırlanan sosu, makarnaya enfes bir lezzet veriyor.
NUGGET
Dışarıda yemeye alışkın olduğunuz çıtır tavuk lezzetini mutfağınıza taşıyan nugget tarifi, çocukların ve hızlı atıştırmalık sevenlerin favorisi oluyor.
KÖPOĞLU MEZESİ
Geleneksel meze sofralarının en sevilen tariflerinden köpoğlu, kızarmış sebzelerin yoğurtla harmanlanıp enfes domates sosuyla servis edilmesiyle sofranıza renk katıyor.
MUZLU PUDİNG
Muzlu puding, taze muzun doğal lezzetini sütle buluşturarak hazırlanan nefis tatlılardan biri oluyor. Ev yapımı bu leziz tarif, pürüzsüz kıvamı ve doğal meyve tadıyla her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor.