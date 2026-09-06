Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp dışı çıtır içi sulu pişen ev yapımı nugget ve yanına çok yakışan patatesli makarna ile lezzetli seçenekler sunuyor. Yoğurtlu ve domates soslu kızarmış sebzeleriyle köpoğlu mezesi ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi pürüzsüz kıvamıyla muzlu puding, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Sütlü brokoli çorbası

Patatesli makarna

Nugget

Köpoğlu mezesi

Muzlu puding

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI





Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

Gözden Kaçmasın Sütlü brokoli çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATESLİ MAKARNA





Kızarmış patateslerin makarna ile bir araya geldiği bu nefis tarif, sofranıza hem pratik hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Sarımsak ve domatesle hazırlanan sosu, makarnaya enfes bir lezzet veriyor.

Gözden Kaçmasın Patatesli makarna tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

NUGGET





Dışarıda yemeye alışkın olduğunuz çıtır tavuk lezzetini mutfağınıza taşıyan nugget tarifi, çocukların ve hızlı atıştırmalık sevenlerin favorisi oluyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Nugget tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KÖPOĞLU MEZESİ





Geleneksel meze sofralarının en sevilen tariflerinden köpoğlu, kızarmış sebzelerin yoğurtla harmanlanıp enfes domates sosuyla servis edilmesiyle sofranıza renk katıyor.

Gözden Kaçmasın Köpoğlu mezesi tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MUZLU PUDİNG





Muzlu puding, taze muzun doğal lezzetini sütle buluşturarak hazırlanan nefis tatlılardan biri oluyor. Ev yapımı bu leziz tarif, pürüzsüz kıvamı ve doğal meyve tadıyla her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor.