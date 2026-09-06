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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp dışı çıtır içi sulu pişen ev yapımı nugget ve yanına çok yakışan patatesli makarna ile lezzetli seçenekler sunuyor. Yoğurtlu ve domates soslu kızarmış sebzeleriyle köpoğlu mezesi ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi pürüzsüz kıvamıyla muzlu puding, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Sütlü brokoli çorbası
  • Patatesli makarna
  • Nugget
  • Köpoğlu mezesi
  • Muzlu puding

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026)

Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

Gözden KaçmasınSütlü brokoli çorbası tarifiSütlü brokoli çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATESLİ MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026)

Kızarmış patateslerin makarna ile bir araya geldiği bu nefis tarif, sofranıza hem pratik hem lezzetli bir seçenek sunuyor. Sarımsak ve domatesle hazırlanan sosu, makarnaya enfes bir lezzet veriyor.

Gözden KaçmasınPatatesli makarna tarifiPatatesli makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

NUGGET

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026)

Dışarıda yemeye alışkın olduğunuz çıtır tavuk lezzetini mutfağınıza taşıyan nugget tarifi, çocukların ve hızlı atıştırmalık sevenlerin favorisi oluyor.

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KÖPOĞLU MEZESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026)

Geleneksel meze sofralarının en sevilen tariflerinden köpoğlu, kızarmış sebzelerin yoğurtla harmanlanıp enfes domates sosuyla servis edilmesiyle sofranıza renk katıyor.

Gözden KaçmasınKöpoğlu mezesi tarifiKöpoğlu mezesi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MUZLU PUDİNG

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Eylül 2026)

Muzlu puding, taze muzun doğal lezzetini sütle buluşturarak hazırlanan nefis tatlılardan biri oluyor. Ev yapımı bu leziz tarif, pürüzsüz kıvamı ve doğal meyve tadıyla her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor.

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