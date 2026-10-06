Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
EZOGELİN ÇORBASI
Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor.
TAVUKLU KARNIYARIK
Tavuklu karnıyarık, kızarmış patlıcanların bol baharatlı tavuklu harçla doldurulmasıyla hazırlanan nefis bir yemek seçeneği oluyor. Damak çatlatan iç harcı, yumuşayan patlıcanlarla birlikte enfes bir lezzete dönüşüyor.
SİYEZ BULGUR PİLAVI
Siyez bulgur pilavı, sebzelerin ve salçanın lezzetiyle zenginleşerek tane tane pişen nefis bir pilav olarak sofralara geliyor. Sunumuyla iştahları açan bu nefis pilav, biberlerle kavrulan soğanın tadıyla siyez bulgurunun lezzetini buluşturuyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanarak sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor. Domates ve salatalığın ferahlığına eşlik eden ince kıyılmış soğan ve maydanoz, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir lezzete dönüştürüyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
FISTIK SARMA
İncecik baklavalık yufkayla hazırlanan fıstık sarma, bol fıstıklı iç harcıyla çay saatleriniz için enfes bir lezzet sunuyor. İçerisindeki toz Antep fıstığı ve tereyağı ile damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.
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