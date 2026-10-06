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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek, bulgur ve pirincin doyurucu kıvamıyla hazırlanan ezogelin çorbasıyla başlayıp kızarmış patlıcanların baharatlı tavuklu harçla buluştuğu tavuklu karnıyarık ve yanına çok yakışan tane tane pişen siyez bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurtlu kuru cacık ve bol limonlu zeytinyağlı sosuyla çoban salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İncecik yufkası ve bol fıstıklı iç harcıyla fıstık sarma, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • Tavuklu karnıyarık
  • Siyez bulgur pilavı
  • Çoban salata
  • Kuru cacık
  • Fıstık sarma

EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor.

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TAVUKLU KARNIYARIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)

Tavuklu karnıyarık, kızarmış patlıcanların bol baharatlı tavuklu harçla doldurulmasıyla hazırlanan nefis bir yemek seçeneği oluyor. Damak çatlatan iç harcı, yumuşayan patlıcanlarla birlikte enfes bir lezzete dönüşüyor.

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SİYEZ BULGUR PİLAVI

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)

Siyez bulgur pilavı, sebzelerin ve salçanın lezzetiyle zenginleşerek tane tane pişen nefis bir pilav olarak sofralara geliyor. Sunumuyla iştahları açan bu nefis pilav, biberlerle kavrulan soğanın tadıyla siyez bulgurunun lezzetini buluşturuyor.

Gözden KaçmasınSiyez bulgur pilavı tarifiSiyez bulgur pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanarak sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor. Domates ve salatalığın ferahlığına eşlik eden ince kıyılmış soğan ve maydanoz, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir lezzete dönüştürüyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)


Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

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FISTIK SARMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Ekim 2026)

İncecik baklavalık yufkayla hazırlanan fıstık sarma, bol fıstıklı iç harcıyla çay saatleriniz için enfes bir lezzet sunuyor. İçerisindeki toz Antep fıstığı ve tereyağı ile damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

Gözden KaçmasınFıstık sarma tarifiFıstık sarma tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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