Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem doyurucu seçenekleri hem de kış sebzelerinin en taze hallerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında balkabağı çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte krema ve mantarın uyumuyla hazırlanan tavuk ve ona eşlik eden mis kokulu pesto soslu makarna ile nefis bir seçenek sunuyor. Sebzenin en lezzetli hallerinden biri olan ıspanak köftesi ve günün kapanışında ise taze meyvelerle hazırlanan kıtır hamurlu meyveli tartoletler bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Balkabağı çorbası

Pesto soslu makarna

Kremalı mantarlı tavuk

Ispanak köftesi

Meyveli tartolet

BALKABAĞI ÇORBASI



Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden balkabağı çorbası, sofralara göz alıcı rengi ve yumuşak içimiyle eşlik ediyor. Doğal tatlılığı ve ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes bir lezzet bırakan bu tarif, sofralarınızda gurme bir başlangıç olarak öne çıkıyor.

PESTO SOSLU MAKARNA



İtalyan mutfağının en leziz tariflerinden biri olan pesto soslu makarna, fesleğenin büyüleyici kokusuyla sofralarınıza ferahlık ve şıklık taşıyor. Ev yapımı geleneksel pesto sosun yoğun kıvamı, makarnanın her bir şeridine tutunarak damağınızda gerçek bir Akdeniz rüzgarı estiriyor.

KREMALI MANTARLI TAVUK



Kremalı sosu ve tam kıvamında pişmiş etiyle mantarlı tavuk, akşam yemekleri için hem doyurucu hem de iştah açıcı bir ana yemek seçeneği sunuyor. Tavuk pirzolaların nar gibi kızarmış derisi ve mantarların karamelize tadı, her lokmada damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

ISPANAK KÖFTESİ



Geleneksel köfte lezzetini sebzenin tazeliğiyle birleştiren ıspanak köftesi, özellikle çocuklara sebze yedirmenin en pratik ve keyifli yollarından biri. İçi ıspanak, peynir ve baharatlarla zenginleştirilir, dışındaki çıtır kaplaması sayesinde nefis bir iştah açıcı olur.

MEYVELİ TARTOLET



Hem şık sunumu hem de tek lokmalık lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan meyveli tartoletler, kıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarif, taze meyvelerle buluştuğunda göz alıcı bir ikrama dönüşüyor.