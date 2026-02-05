search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşama ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#balkabağı çorbası nasıl yapılır?#pesto soslu makarna nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem doyurucu seçenekleri hem de kış sebzelerinin en taze hallerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında balkabağı çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte krema ve mantarın uyumuyla hazırlanan tavuk ve ona eşlik eden mis kokulu pesto soslu makarna ile nefis bir seçenek sunuyor. Sebzenin en lezzetli hallerinden biri olan ıspanak köftesi ve günün kapanışında ise taze meyvelerle hazırlanan kıtır hamurlu meyveli tartoletler bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)
Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

  • Balkabağı çorbası
  • Pesto soslu makarna
  • Kremalı mantarlı tavuk
  • Ispanak köftesi
  • Meyveli tartolet

BALKABAĞI ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)
Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden balkabağı çorbası, sofralara göz alıcı rengi ve yumuşak içimiyle eşlik ediyor. Doğal tatlılığı ve ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes bir lezzet bırakan bu tarif, sofralarınızda gurme bir başlangıç olarak öne çıkıyor.

Balkabağı çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Balkabağı çorbası tarifi

PESTO SOSLU MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)
İtalyan mutfağının en leziz tariflerinden biri olan pesto soslu makarna, fesleğenin büyüleyici kokusuyla sofralarınıza ferahlık ve şıklık taşıyor. Ev yapımı geleneksel pesto sosun yoğun kıvamı, makarnanın her bir şeridine tutunarak damağınızda gerçek bir Akdeniz rüzgarı estiriyor.

Haberin Devamı

Pesto soslu makarna tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Pesto soslu makarna tarifi

KREMALI MANTARLI TAVUK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)
Kremalı sosu ve tam kıvamında pişmiş etiyle mantarlı tavuk, akşam yemekleri için hem doyurucu hem de iştah açıcı bir ana yemek seçeneği sunuyor. Tavuk pirzolaların nar gibi kızarmış derisi ve mantarların karamelize tadı, her lokmada damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Kremalı mantarlı tavuk tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Kremalı mantarlı tavuk tarifi

ISPANAK KÖFTESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)
Geleneksel köfte lezzetini sebzenin tazeliğiyle birleştiren ıspanak köftesi, özellikle çocuklara sebze yedirmenin en pratik ve keyifli yollarından biri. İçi ıspanak, peynir ve baharatlarla zenginleştirilir, dışındaki çıtır kaplaması sayesinde nefis bir iştah açıcı olur.

Ispanak köftesi tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Ispanak köftesi tarifi

MEYVELİ TARTOLET

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)
Hem şık sunumu hem de tek lokmalık lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan meyveli tartoletler, kıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarif, taze meyvelerle buluştuğunda göz alıcı bir ikrama dönüşüyor.

Meyveli tartolet tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Meyveli tartolet tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Şubat 2026)

5
Pastane usulü beze nasıl yapılır Beze tarifi ve püf noktaları
MUTFAK TÜYOLARI

Pastane usulü beze nasıl yapılır? Beze tarifi ve püf noktaları

5
Çay saatleri için 5 kek tarifi: Elmalı, havuçlu, portakallı, üzümlü ve banana bread
MUTFAK TÜYOLARI

Çay saatleri için 5 kek tarifi: Elmalı, havuçlu, portakallı, üzümlü ve banana bread

Benzer Yazılar
5
Hünkar beğendi tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Hünkar beğendi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Meyveli tartolet tarifi
TATLI TARİFLERİ

Meyveli tartolet tarifi

30-60 dkOrta
5
Kremalı mantarlı tavuk tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Kremalı mantarlı tavuk tarifi

30-60 dkOrta
5
Glutensiz viral tiramisu tarifi (Videolu)
TATLI TARİFLERİ

Glutensiz viral tiramisu tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Sebzeli bulgur pilavı tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

30-60 dkOrta
5
Gelin pastası tarifi
PASTA TARİFLERİ

Gelin pastası tarifi

30-60 dkOrta
5
Yumurtalı rulo köfte tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Yumurtalı rulo köfte tarifi

30-60 dkOrta
5
Hingel tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Hingel tarifi

30-60 dkOrta
5
Fellah köftesi tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Fellah köftesi tarifi

30-60 dkOrta
5
Mantı makarna tarifi
MAKARNA TARİFLERİ

Mantı makarna tarifi

30-60 dkKolay