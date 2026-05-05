Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, her kaşıkta yumuşacık içimli badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte taze Girit kabaklarının zengin bir harçla buluştuğu hem şık hem de iştah açıcı dolma ile gurme bir seçenek sunuyor. Tavuk etinin bol ceviz ve sarımsakla bütünleştiği Çerkez tavuğu ile hardalın lezzetiyle hazırlanan patates salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. İpek gibi kremasıyla her çatalda keyif veren, nefis saray sarması ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
BADEM ÇORBASI
Osmanlı mutfağından günümüze gelen lezzetlerden biri olan badem çorbası, hafifliğiyle enfes bir başlangıç oluyor.
GİRİT KABAĞI DOLMASI
Girit kabağı dolması, hem sunumuyla hem de lezzetiyle klasik dolma tariflerine nefis bir alternatif sunuyor.
ÇERKEZ TAVUĞU
Tavuk etinin ceviz ve sarımsakla birleştiği bu tarif, ekmeğin tavuk suyuyla yumuşatılmasıyla enfes lezzetini kazanıyor.
HARDALLI PATATES SALATASI
İster et yemeklerinin yanına eşlikçi olarak ister tek başına bir öğün tüketebileceğiniz bu lezzet, sosuyla da sofranızda fark yaratıyor.
SARAY SARMASI
Saray sarması, hem hafifliği hem de lezzetiyle çay saatlerinin ve misafir sofralarının en sevilen sütlü tatlılarından biri oluyor.