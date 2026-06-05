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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)

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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp ana yemekte taze domatesler ve zeytinyağıyla tencerede ağır ağır pişerek doğal lezzetini ortaya çıkaran nefis bir zeytinyağlı taze fasulye ve yanına yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile keyifli bir yaz sofrası sunuyor. Çoban salatası ve çıtır çıtır havuç mücver, bu zengin öğünü tamamlıyor. Hazırlaması son derece zahmetsiz olan, limon kabuklarının içerisinde ipek gibi kreması ve ferahlatıcı tadıyla içinizi serinletecek limon tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Soğuk ayran aşı çorbası
  • Zeytinyağlı taze fasulye
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Çoban salata
  • Havuç mücver
  • Limon tatlısı

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)

Soğuk ayran aşı çorbası, içeriğindeki nohut ve buğday sayesinde uzun süre tok tutarken çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınSoğuk ayran aşı çorbası tarifiSoğuk ayran aşı çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden zeytinyağlı taze fasulye, tencerede taze domatesler ve zeytinyağı ile birlikte ağır ağır pişerek doğal lezzetini ortaya çıkarıyor.

Gözden KaçmasınZeytinyağlı taze fasulye tarifiZeytinyağlı taze fasulye tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)

Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAVUÇ MÜCVER

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)

Hem kahvaltılar hem de akşam yemekleri için hazırlayabileceğiniz bu lezzet, geleneksel kabak mücverine iştah açıcı bir alternatif oluyor.

Gözden KaçmasınHavuç mücver tarifiHavuç mücver tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

LİMON TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)

Hazırlaması son derece zahmetsiz olan bu nefis tatlı, limon kabukları içine eklenen kreması ve şık sunumuyla soğuk soğuk servis ediliyor.

Gözden KaçmasınLimon tatlısı tarifiLimon tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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