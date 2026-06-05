Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp ana yemekte taze domatesler ve zeytinyağıyla tencerede ağır ağır pişerek doğal lezzetini ortaya çıkaran nefis bir zeytinyağlı taze fasulye ve yanına yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile keyifli bir yaz sofrası sunuyor. Çoban salatası ve çıtır çıtır havuç mücver, bu zengin öğünü tamamlıyor. Hazırlaması son derece zahmetsiz olan, limon kabuklarının içerisinde ipek gibi kreması ve ferahlatıcı tadıyla içinizi serinletecek limon tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Soğuk ayran aşı çorbası

Zeytinyağlı taze fasulye

Şehriyeli pirinç pilavı

Çoban salata

Havuç mücver

Limon tatlısı

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI





Soğuk ayran aşı çorbası, içeriğindeki nohut ve buğday sayesinde uzun süre tok tutarken çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

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ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE





Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden zeytinyağlı taze fasulye, tencerede taze domatesler ve zeytinyağı ile birlikte ağır ağır pişerek doğal lezzetini ortaya çıkarıyor.

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ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

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ÇOBAN SALATA

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Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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HAVUÇ MÜCVER





Hem kahvaltılar hem de akşam yemekleri için hazırlayabileceğiniz bu lezzet, geleneksel kabak mücverine iştah açıcı bir alternatif oluyor.

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LİMON TATLISI





Hazırlaması son derece zahmetsiz olan bu nefis tatlı, limon kabukları içine eklenen kreması ve şık sunumuyla soğuk soğuk servis ediliyor.