Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.
MİRİK KÖFTE
Sivas mutfağının sevilen tariflerinden mirik köfte, sofranıza yöresel lezzetlerden pratik bir seçenek sunuyor. Bulgurun baharatlarla bir araya geldiği bu nefis köfteler, sarımsaklı yoğurtla servis edildiğinde enfes bir lezzete ulaşıyor.
PATLICAN SALATASI
Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE
Sofralarımızın en sevilen zeytinyağlı yemeklerinden taze fasulye, yaz aylarında lezzetine doyum olmayan enfes bir seçenek oluyor. Bu geleneksel lezzet, zeytinyağı ve domatesin sulu lezzetiyle hazırlanıp damaklarda enfes bir tat bırakıyor.
KADAYIFLI MUHALLEBİ
Kadayıflı muhallebi, çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla sofranızda hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.