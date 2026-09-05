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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates çorbasıyla başlayıp mirik köfte ve yanına çok yakışan zeytinyağlı taze fasulye ile lezzetli seçenekler sunuyor. Köz sebzelerin enfes lezzetiyle hazırlanan patlıcan salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır kavrulmuş kadayıfı ve ipek gibi kremasıyla kadayıflı muhallebi, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Mirik köfte
  • Patlıcan salatası
  • Zeytinyağlı taze fasulye
  • Kadayıflı muhallebi

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026)

Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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MİRİK KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026)

Sivas mutfağının sevilen tariflerinden mirik köfte, sofranıza yöresel lezzetlerden pratik bir seçenek sunuyor. Bulgurun baharatlarla bir araya geldiği bu nefis köfteler, sarımsaklı yoğurtla servis edildiğinde enfes bir lezzete ulaşıyor.

Gözden KaçmasınMirik köfte tarifiMirik köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026)

Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.

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Gözden KaçmasınPatlıcan salatası tarifiPatlıcan salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026)

Sofralarımızın en sevilen zeytinyağlı yemeklerinden taze fasulye, yaz aylarında lezzetine doyum olmayan enfes bir seçenek oluyor. Bu geleneksel lezzet, zeytinyağı ve domatesin sulu lezzetiyle hazırlanıp damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Gözden KaçmasınZeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)Zeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026)

Kadayıflı muhallebi, çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla sofranızda hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınKadayıflı muhallebi tarifiKadayıflı muhallebi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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