Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates çorbasıyla başlayıp mirik köfte ve yanına çok yakışan zeytinyağlı taze fasulye ile lezzetli seçenekler sunuyor. Köz sebzelerin enfes lezzetiyle hazırlanan patlıcan salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır kavrulmuş kadayıfı ve ipek gibi kremasıyla kadayıflı muhallebi, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Domates çorbası

Mirik köfte

Patlıcan salatası

Zeytinyağlı taze fasulye

Kadayıflı muhallebi

DOMATES ÇORBASI





Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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MİRİK KÖFTE





Sivas mutfağının sevilen tariflerinden mirik köfte, sofranıza yöresel lezzetlerden pratik bir seçenek sunuyor. Bulgurun baharatlarla bir araya geldiği bu nefis köfteler, sarımsaklı yoğurtla servis edildiğinde enfes bir lezzete ulaşıyor.

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PATLICAN SALATASI





Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.

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ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE





Sofralarımızın en sevilen zeytinyağlı yemeklerinden taze fasulye, yaz aylarında lezzetine doyum olmayan enfes bir seçenek oluyor. Bu geleneksel lezzet, zeytinyağı ve domatesin sulu lezzetiyle hazırlanıp damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

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KADAYIFLI MUHALLEBİ





Kadayıflı muhallebi, çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla sofranızda hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.