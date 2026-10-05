search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#mercimek çorbası nasıl yapılır?#palamut tava nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek çorbasıyla başlayıp nar gibi kızaran çıtır palamut tava ve yanına çok yakışan bol zeytinyağlı Girit ezmesi ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşili ve limonlu mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Siyah üzüm suyu ve mısır unuyla ipek gibi kıvam alan Karadeniz yöresine ait pepeçura, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Palamut tava
  • Domatesli roka salatası
  • Girit ezmesi
  • Pepeçura

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PALAMUT TAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)

Palamut tava, kızgın yağda nar gibi kızaran çıtır dilimleriyle sofranıza nefis bir balık yemeği seçeneği oluyor. Palamutun en lezzetli olduğu dönemde hazırlanan bu tarif, balık sezonunda taptaze tüketiliyor.

Gözden KaçmasınPalamut tava tarifiPalamut tava tarifiHaberi görüntüle

DOMATESLİ ROKA SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)

Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınDomatesli roka salatası tarifiDomatesli roka salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GİRİT EZMESİ

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)

Girit ezmesi, peynirlerin ve taze yeşilliklerin lezzetiyle sofranıza renk katıyor. İçindeki sarımsak ve limon ezmenin tadını tamamlarken bol zeytinyağı ile damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

Gözden KaçmasınGirit ezmesi tarifiGirit ezmesi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PEPEÇURA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden pepeçura, siyah üzümle hazırlanan yöresel bir tatlı seçeneği olarak sofralarda yerini alıyor. Üzümlerden elde edilen su, mısır unu ve nişastayla pişirilerek ipek gibi kıvamlı bir tatlıya dönüşüyor.

Gözden KaçmasınPepeçura tarifiPepeçura tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu)
Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu)#Glutensiz Harran Kubbesi
Palamut tava tarifi
Palamut tava tarifi#Palamut Tava
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)

5
Tepside içli köfte nasıl yapılır Yanına ne gider
MUTFAK TÜYOLARI

Tepside içli köfte nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Benzer Yazılar
5
Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu)
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Palamut tava tarifi
BALIK TARİFLERİ

Palamut tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Meyhane pilavı tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Meyhane pilavı tarifi

30-60 dkOrta
5
Su muhallebisi tarifi
TATLI TARİFLERİ

Su muhallebisi tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuklu saray kebabı tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuklu saray kebabı tarifi

30-60 dkOrta
5
Pepeçura tarifi
TATLI TARİFLERİ

Pepeçura tarifi

30-60 dkKolay
5
Siyez bulgur pilavı tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Siyez bulgur pilavı tarifi

30-60 dkOrta
5
Çoban kavurma tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Çoban kavurma tarifi

30-60 dkOrta
5
Fıstık sarma tarifi
TATLI TARİFLERİ

Fıstık sarma tarifi

30-60 dkOrta
5
Sebzeli kremalı makarna tarifi
MAKARNA TARİFLERİ

Sebzeli kremalı makarna tarifi

30-60 dkOrta