Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
PALAMUT TAVA
Palamut tava, kızgın yağda nar gibi kızaran çıtır dilimleriyle sofranıza nefis bir balık yemeği seçeneği oluyor. Palamutun en lezzetli olduğu dönemde hazırlanan bu tarif, balık sezonunda taptaze tüketiliyor.
DOMATESLİ ROKA SALATASI
Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
GİRİT EZMESİ
Girit ezmesi, peynirlerin ve taze yeşilliklerin lezzetiyle sofranıza renk katıyor. İçindeki sarımsak ve limon ezmenin tadını tamamlarken bol zeytinyağı ile damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.
PEPEÇURA
Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden pepeçura, siyah üzümle hazırlanan yöresel bir tatlı seçeneği olarak sofralarda yerini alıyor. Üzümlerden elde edilen su, mısır unu ve nişastayla pişirilerek ipek gibi kıvamlı bir tatlıya dönüşüyor.