Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek çorbasıyla başlayıp nar gibi kızaran çıtır palamut tava ve yanına çok yakışan bol zeytinyağlı Girit ezmesi ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşili ve limonlu mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Siyah üzüm suyu ve mısır unuyla ipek gibi kıvam alan Karadeniz yöresine ait pepeçura, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Palamut tava

Domatesli roka salatası

Girit ezmesi

Pepeçura

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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PALAMUT TAVA





Palamut tava, kızgın yağda nar gibi kızaran çıtır dilimleriyle sofranıza nefis bir balık yemeği seçeneği oluyor. Palamutun en lezzetli olduğu dönemde hazırlanan bu tarif, balık sezonunda taptaze tüketiliyor.

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DOMATESLİ ROKA SALATASI





Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

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GİRİT EZMESİ

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Girit ezmesi, peynirlerin ve taze yeşilliklerin lezzetiyle sofranıza renk katıyor. İçindeki sarımsak ve limon ezmenin tadını tamamlarken bol zeytinyağı ile damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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PEPEÇURA





Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden pepeçura, siyah üzümle hazırlanan yöresel bir tatlı seçeneği olarak sofralarda yerini alıyor. Üzümlerden elde edilen su, mısır unu ve nişastayla pişirilerek ipek gibi kıvamlı bir tatlıya dönüşüyor.