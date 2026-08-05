Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli yayla çorbasıyla başlayıp domates soslu köfte ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile enfes seçenekler sunuyor. Sarımsaklı yoğurt ve taze naneyle hafifleyen yoğurtlu patates kızartması ile bol cevizli gavurdağı salatası ise bu lezzetli öğüne ferahlık katıyor. Kakaolu keki, ipek gibi kreması ve taze vişnelerle hazırlanan vişneli kup tatlısı ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Domates soslu köfte

Şehriyeli pirinç pilavı

Yoğurtlu patates kızartması

Gavurdağı salatası

Vişneli kup tatlısı

YAYLA ÇORBASI





Yumuşacık içimiyle yayla çorbası, sofranıza leziz bir başlangıç seçeneği sunuyor.

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DOMATES SOSLU KÖFTE





Domates soslu köfte, yumuşacık köfteleri ve bol domatesli sosuyla sofraların en lezzetli köfte tarifleri arasında yer alıyor.

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ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tereyağının lezzeti ve tane tane dökülen kıvamıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden Kaçmasın Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU PATATES KIZARTMASI





Büyük küçük herkesin çok sevdiği patates kızartması, bu defa sarımsaklı yoğurt ve taze naneyle birleşerek çok daha hafif ve iştah açıcı bir lezzete ulaşıyor.

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Gözden Kaçmasın Yoğurtlu patates kızartması tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

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VİŞNELİ KUP TATLISI





Vişneli kup tatlısı, kakaolu keki, bol kreması ve taze vişneleriyle kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz sütlü tatlılar arasında yer alıyor.