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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli yayla çorbasıyla başlayıp domates soslu köfte ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile enfes seçenekler sunuyor. Sarımsaklı yoğurt ve taze naneyle hafifleyen yoğurtlu patates kızartması ile bol cevizli gavurdağı salatası ise bu lezzetli öğüne ferahlık katıyor. Kakaolu keki, ipek gibi kreması ve taze vişnelerle hazırlanan vişneli kup tatlısı ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Domates soslu köfte
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Yoğurtlu patates kızartması
  • Gavurdağı salatası
  • Vişneli kup tatlısı

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)

Yumuşacık içimiyle yayla çorbası, sofranıza leziz bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATES SOSLU KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)

Domates soslu köfte, yumuşacık köfteleri ve bol domatesli sosuyla sofraların en lezzetli köfte tarifleri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınDomates soslu köfte tarifiDomates soslu köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tereyağının lezzeti ve tane tane dökülen kıvamıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU PATATES KIZARTMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)

Büyük küçük herkesin çok sevdiği patates kızartması, bu defa sarımsaklı yoğurt ve taze naneyle birleşerek çok daha hafif ve iştah açıcı bir lezzete ulaşıyor.

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Gözden KaçmasınYoğurtlu patates kızartması tarifiYoğurtlu patates kızartması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

VİŞNELİ KUP TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Ağustos 2026)

Vişneli kup tatlısı, kakaolu keki, bol kreması ve taze vişneleriyle kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz sütlü tatlılar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınVişneli kup tatlısı tarifiVişneli kup tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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