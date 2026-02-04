Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Şubat 2026)

search__icondelete
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kış sofralarına çok yakışan sağlıklı yemekleri bir araya getiriyor. Dilimlendiğinde iştah açan görüntüsüyle yumurtalı rulo köfte ve ona eşlik eden sebzeli bulgur pilavı, sofranıza doyurucu seçenekler sunuyor. Çiğ kereviz salatası ve dışı çıtır içi yumuşacık patates mücveri ile zenginleşen bu menü, pratikliğiyle de mutfakta geçirdiğiniz vakti keyifli bir hale getiriyor. Günün kapanışını ise yoğun çikolata tadıyla damaklarda enfes bir tat bırakan, kaşıklamaya doyamayacağınız brownie puding ile yaparak bu keyifli akşamı tatlandırabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

  • Çiğ kereviz salatası
  • Yumurtalı rulo köfte
  • Sebzeli bulgur pilavı
  • Patates mücveri
  • Brownie puding

ÇİĞ KEREVİZ SALATASI

Çiğ kereviz salatası, lezzeti ve sağlıklı oluşuyla yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi olur. Mayonez ve yoğurtla hazırlanan leziz sosu, rendelenmiş kerevizlerle birleştiğinde lezzeti klasik mezelerin dışına çıkan enfes bir tarif çıkar.

YUMURTALI RULO KÖFTE

Hem sunumuyla göz dolduran hem de oldukça doyurucu bir ana yemek olan yumurtalı rulo köfte, akşam yemeklerini tam bir ziyafete dönüştürüyor. İncecik açılan kıyma harcının haşlanmış yumurta ile buluşması, her dilimde iştah açıyor.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Geleneksel sofraların en doyurucu eşlikçilerinden biri olan sebzeli bulgur pilavı, taze sebzelerin lezzeti ve tereyağının verdiği o nefis kokuyla tam bir ziyafet sunuyor.

PATATES MÜCVERİ

Patates ile yapılan kızartma, dolma, yemek veya salatalar büyük küçük herkes tarafından severek tüketiliyor. Bugün sizler için hem tavada hem de fırında pişirilen lezzetli bir patates mücveri tarifi hazırladık.

BROWNİE PUDİNG

Brownie puding, klasik brownie lezzetini kaşıklanabilir ve yumuşak bir kıvamla tatlı severlere farklı bir deneyim olarak sunuyor. Bu özel tarif, yoğun kakaolu tadıyla damaklarda iz bırakıyor.

