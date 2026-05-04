Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte özel marine sosuyla ızgarada yumuşacık pişen tavuk göğsü ve ona eşlik eden tereyağlı, bezelyeli pilav ile dengeli bir seçenek sunuyor. Enfes haşlama içli köfte ile süzme yoğurdun ferahlığını ve kabağın hafifliğini birleştiren yoğurtlu kabak mezesi, bu doyurucu öğünü tamamlıyor. Taze peynirin irmiğe kattığı lezzetle hazırlanan, altın sarısı rengiyle höşmerim tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor.

IZGARA TAVUK GÖĞSÜ





Marine sosunda bekleyen tavuk göğsü, ızgarada yumuşak kalırken salatanın tazeliği ile dengeli bir tabak oluşturuyor.

BEZELYELİ PİLAV





Sofraların en sevilen eşlikçilerinden biri olan bezelyeli pilav, tereyağının eşsiz kokusuyla enfes bir lezzet sunuyor.

HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE





Haşlama içli köfte, incecik açılan hamuru ve bol malzemeli iç harcıyla sofranıza enfes bir geleneği taşıyor.

YOĞURTLU KABAK MEZESİ

Yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.

HÖŞMERİM





Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, hem çay saatlerinizin hem de yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor.