search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#tavuk haşlama nasıl yapılır?#mücver nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık bir tavuk haşlamayla başlayıp tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek demlenen sebzeli bulgur pilavı ve kabağın ferahlatıcı tadını taze yeşilliklerin lezzetiyle buluşturan nefis bir mücver ile hazırlaması pratik seçenekler sunuyor. Semizotunu çileklerin tatlı dokunuşuyla harmanlayarak ferahlık veren semizotu salatası ve havuçların sarımsaklı yoğurtla buluşmasıyla hazırlanan havuç tarator, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır beze tabanı üzerindeki ipek gibi kremasını mevsimin en taze meyvesiyle taçlandıran ve hafifliğiyle bulutları andıran üzümlü pavlova ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Tavuk haşlama
  • Mücver
  • Sebzeli bulgur pilavı
  • Semizotu salatası
  • Havuç tarator
  • Üzümlü pavlova

TAVUK HAŞLAMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)

Tavuk haşlama tarifiyle, patatesler ve havuçlar, tavuk bagetlerle birlikte tencerede sotelendikten sonra kısık ateşte lokum gibi yumuşayana kadar kaynatılıyor.

Gözden KaçmasınTavuk haşlama tarifiTavuk haşlama tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MÜCVER

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)

Mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan mücver, kabağın ferahlatıcı tadını taze yeşillikler ve peynirin uyumuyla buluşturarak her öğünde iştah açan bir alternatif sunuyor.

Gözden KaçmasınMücver tarifiMücver tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)

Geleneksel sofraların en doyurucu eşlikçilerinden biri olan sebzeli bulgur pilavı, taze sebzelerin lezzeti ve tereyağının verdiği o nefis kokuyla tam bir ziyafet sunuyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSebzeli bulgur pilavı tarifiSebzeli bulgur pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SEMİZOTU SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)

Yaz aylarının en taze yeşilliklerinden biri olan semizotu, çileklerin tatlı dokunuşuyla sofranıza enfes bir salata seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınSemizotu salatası tarifi (Videolu)Semizotu salatası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAVUÇ TARATOR

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)

Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir mezeyi sofranıza sunuyor.

Gözden KaçmasınHavuç tarator tarifi (Videolu)Havuç tarator tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÜZÜMLÜ PAVLOVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)

Pavlova, çıtır çıtır beze tabanı ve ipek gibi kremasıyla sofranıza hafif bir tatlı alternatifi oluyor.

Gözden KaçmasınÜzümlü pavlova tarifiÜzümlü pavlova tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Semizotu salatası tarifi (Videolu)
Semizotu salatası tarifi (Videolu)#Semizotu Salatası
Şanlıurfanın nefis lezzeti: Keme mantarı
Şanlıurfa'nın nefis lezzeti: Keme mantarı#Keme Mantarı
Lohusa şerbeti nasıl yapılır Lohusa şerbeti tarifi
Lohusa şerbeti nasıl yapılır? Lohusa şerbeti tarifi#Lohusa Şerbeti Nasıl Yapılır?
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026)

5
Şanlıurfanın nefis lezzeti: Keme mantarı
YEMEK KÜLTÜRÜ

Şanlıurfa'nın nefis lezzeti: Keme mantarı

5
Lohusa şerbeti nasıl yapılır Lohusa şerbeti tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Lohusa şerbeti nasıl yapılır? Lohusa şerbeti tarifi

Benzer Yazılar
5
Semizotu salatası tarifi (Videolu)
SALATA TARİFLERİ

Semizotu salatası tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Ekşili karışık kızartma tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Ekşili karışık kızartma tarifi

30-60 dkOrta
5
Limon tatlısı tarifi
TATLI TARİFLERİ

Limon tatlısı tarifi

30-60 dkKolay
5
Glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi (Videolu)
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Belen tava tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Belen tava tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Üzümlü pavlova tarifi
TATLI TARİFLERİ

Üzümlü pavlova tarifi

30-60 dkOrta
5
Ispanak graten tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Ispanak graten tarifi

30-60 dkOrta
5
Çilekli magnolia tarifi
TATLI TARİFLERİ

Çilekli magnolia tarifi

30-60 dkOrta
5
Köfteli patates dizmesi tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Köfteli patates dizmesi tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuk haşlama tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuk haşlama tarifi

30-60 dkOrta