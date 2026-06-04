Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Haziran 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık bir tavuk haşlamayla başlayıp tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek demlenen sebzeli bulgur pilavı ve kabağın ferahlatıcı tadını taze yeşilliklerin lezzetiyle buluşturan nefis bir mücver ile hazırlaması pratik seçenekler sunuyor. Semizotunu çileklerin tatlı dokunuşuyla harmanlayarak ferahlık veren semizotu salatası ve havuçların sarımsaklı yoğurtla buluşmasıyla hazırlanan havuç tarator, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır beze tabanı üzerindeki ipek gibi kremasını mevsimin en taze meyvesiyle taçlandıran ve hafifliğiyle bulutları andıran üzümlü pavlova ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
TAVUK HAŞLAMA
Tavuk haşlama tarifiyle, patatesler ve havuçlar, tavuk bagetlerle birlikte tencerede sotelendikten sonra kısık ateşte lokum gibi yumuşayana kadar kaynatılıyor.
MÜCVER
Mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan mücver, kabağın ferahlatıcı tadını taze yeşillikler ve peynirin uyumuyla buluşturarak her öğünde iştah açan bir alternatif sunuyor.
SEBZELİ BULGUR PİLAVI
Geleneksel sofraların en doyurucu eşlikçilerinden biri olan sebzeli bulgur pilavı, taze sebzelerin lezzeti ve tereyağının verdiği o nefis kokuyla tam bir ziyafet sunuyor.
SEMİZOTU SALATASI
Yaz aylarının en taze yeşilliklerinden biri olan semizotu, çileklerin tatlı dokunuşuyla sofranıza enfes bir salata seçeneği sunuyor.
HAVUÇ TARATOR
Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir mezeyi sofranıza sunuyor.
ÜZÜMLÜ PAVLOVA
Pavlova, çıtır çıtır beze tabanı ve ipek gibi kremasıyla sofranıza hafif bir tatlı alternatifi oluyor.