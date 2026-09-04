Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp tencerede lokum gibi pişen misket köfteli bezelye yemeği ve yanına çok yakışan tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Bol cevizli ve nar ekşili gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Şerbetini tam çeken ve damakta eriyen kıvamıyla lor tatlısı, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Misket köfteli bezelye yemeği

Şehriyeli pirinç pilavı

Gavurdağı salatası

Lor tatlısı

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden Kaçmasın Mercimek çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MİSKET KÖFTELİ BEZELYE YEMEĞİ





Misket köftelerin patates ve havuçla bir araya geldiği bu nefis tencere yemeği, sofranıza hem pratik hem doyurucu bir seçenek sunuyor. Sulu yemek sevenlerin favorisi olan bu tarif, kalabalık sofralar için nefis bir seçenek oluyor.

Gözden Kaçmasın Misket köfteli bezelye yemeği tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle hazırlanıp sofranıza enfes bir eşlikçi oluyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Gavurdağı salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

LOR TATLISI





Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.