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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp tencerede lokum gibi pişen misket köfteli bezelye yemeği ve yanına çok yakışan tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Bol cevizli ve nar ekşili gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Şerbetini tam çeken ve damakta eriyen kıvamıyla lor tatlısı, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Misket köfteli bezelye yemeği
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Gavurdağı salatası
  • Lor tatlısı

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MİSKET KÖFTELİ BEZELYE YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026)

Misket köftelerin patates ve havuçla bir araya geldiği bu nefis tencere yemeği, sofranıza hem pratik hem doyurucu bir seçenek sunuyor. Sulu yemek sevenlerin favorisi olan bu tarif, kalabalık sofralar için nefis bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınMisket köfteli bezelye yemeği tarifiMisket köfteli bezelye yemeği tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle hazırlanıp sofranıza enfes bir eşlikçi oluyor.

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GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

LOR TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026)

Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.

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