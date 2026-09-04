Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
MİSKET KÖFTELİ BEZELYE YEMEĞİ
Misket köftelerin patates ve havuçla bir araya geldiği bu nefis tencere yemeği, sofranıza hem pratik hem doyurucu bir seçenek sunuyor. Sulu yemek sevenlerin favorisi olan bu tarif, kalabalık sofralar için nefis bir seçenek oluyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle hazırlanıp sofranıza enfes bir eşlikçi oluyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
LOR TATLISI
Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.
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