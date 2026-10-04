Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.
MEYHANE PİLAVI
Meyhane pilavı, taze sebzelerle pişen ve tane tane dökülen bulgurla sofranıza leziz bir pilav seçeneği oluyor. Tereyağı ve salçayla kavrulan bulgur, doyurucu bir lezzete dönüşüyor.
TAVUKLU SARAY KEBABI
Tavuklu saray kebabı, hem doyurucu hem lezzetli bir ana yemek olarak sofralarda yerini alıyor. Tavuk eti ve sebzelerle hazırlanan iç harcı, lezzetiyle damak çatlatıyor. Üzerine gezdirilen beşamel sos ve kaşar peyniri ile fırında nar gibi kızaran bu nefis tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
DOMATESLİ ROKA SALATASI
Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
SU MUHALLEBİSİ
Su muhallebisi, ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes lezzet bırakarak sofranıza hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Pudra şekeri ve gül suyunun eşlik ettiği muhallebi, hoş kokulu bir lezzet sunuyor.