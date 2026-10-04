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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp fırında nar gibi kızaran tavuklu saray kebabı ve yanına çok yakışan meyhane pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşili ve limonlu mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kıvamıyla pudra şekeri ve gül suyu ile servis edilen su muhallebisi, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Meyhane pilavı
  • Tavuklu saray kebabı
  • Domatesli roka salatası
  • Su muhallebisi

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)

Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MEYHANE PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)

Meyhane pilavı, taze sebzelerle pişen ve tane tane dökülen bulgurla sofranıza leziz bir pilav seçeneği oluyor. Tereyağı ve salçayla kavrulan bulgur, doyurucu bir lezzete dönüşüyor.

Gözden KaçmasınMeyhane pilavı tarifiMeyhane pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAVUKLU SARAY KEBABI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)

Tavuklu saray kebabı, hem doyurucu hem lezzetli bir ana yemek olarak sofralarda yerini alıyor. Tavuk eti ve sebzelerle hazırlanan iç harcı, lezzetiyle damak çatlatıyor. Üzerine gezdirilen beşamel sos ve kaşar peyniri ile fırında nar gibi kızaran bu nefis tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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Gözden KaçmasınTavuklu saray kebabı tarifiTavuklu saray kebabı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ ROKA SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)

Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınDomatesli roka salatası tarifiDomatesli roka salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SU MUHALLEBİSİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)

Su muhallebisi, ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes lezzet bırakarak sofranıza hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Pudra şekeri ve gül suyunun eşlik ettiği muhallebi, hoş kokulu bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınSu muhallebisi tarifiSu muhallebisi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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