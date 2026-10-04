Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp fırında nar gibi kızaran tavuklu saray kebabı ve yanına çok yakışan meyhane pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşili ve limonlu mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kıvamıyla pudra şekeri ve gül suyu ile servis edilen su muhallebisi, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Meyhane pilavı

Tavuklu saray kebabı

Domatesli roka salatası

Su muhallebisi

YAYLA ÇORBASI





Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Yayla çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MEYHANE PİLAVI





Meyhane pilavı, taze sebzelerle pişen ve tane tane dökülen bulgurla sofranıza leziz bir pilav seçeneği oluyor. Tereyağı ve salçayla kavrulan bulgur, doyurucu bir lezzete dönüşüyor.

Gözden Kaçmasın Meyhane pilavı tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAVUKLU SARAY KEBABI





Tavuklu saray kebabı, hem doyurucu hem lezzetli bir ana yemek olarak sofralarda yerini alıyor. Tavuk eti ve sebzelerle hazırlanan iç harcı, lezzetiyle damak çatlatıyor. Üzerine gezdirilen beşamel sos ve kaşar peyniri ile fırında nar gibi kızaran bu nefis tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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Gözden Kaçmasın Tavuklu saray kebabı tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ ROKA SALATASI





Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden Kaçmasın Domatesli roka salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SU MUHALLEBİSİ





Su muhallebisi, ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes lezzet bırakarak sofranıza hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Pudra şekeri ve gül suyunun eşlik ettiği muhallebi, hoş kokulu bir lezzet sunuyor.