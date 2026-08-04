Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan ekşili köfte ve cevizli peynirli erişte ile lezzetli seçenekler sunuyor. Yoğurt ve taze salatalığın çıtırlığını buluşturan kuru cacık ile şeftalili peynirli salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Kakaolu keki, yumuşacık kreması ve taze vişnelerle hazırlanan vişneli kup tatlısı ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Cevizli peynirli erişte

Ekşili köfte

Kuru cacık

Şeftalili peynirli salata

Vişneli kup tatlısı

CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE





Cevizli peynirli erişte, beyaz peynirin hafif tuzluluğu ve çıtır ceviz içiyle hazırlanarak sofranıza iştah açıcı bir seçenek oluyor.

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EKŞİLİ KÖFTE





Ekşili köfte, sebzelerle birlikte pişen minik köfteleri ve ekşili terbiyesiyle enfes bir lezzet kazanıyor.

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KURU CACIK





Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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ŞEFTALİLİ PEYNİRLİ SALATA





Şeftalili peynirli salata, tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren nefis yaz salataları arasında yer alıyor.

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VİŞNELİ KUP TATLISI





Vişneli kup tatlısı, kakaolu keki, bol kreması ve taze vişneleriyle kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz sütlü tatlılar arasında yer alıyor.