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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan ekşili köfte ve cevizli peynirli erişte ile lezzetli seçenekler sunuyor. Yoğurt ve taze salatalığın çıtırlığını buluşturan kuru cacık ile şeftalili peynirli salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Kakaolu keki, yumuşacık kreması ve taze vişnelerle hazırlanan vişneli kup tatlısı ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Cevizli peynirli erişte
  • Ekşili köfte
  • Kuru cacık
  • Şeftalili peynirli salata
  • Vişneli kup tatlısı

CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ağustos 2026)

Cevizli peynirli erişte, beyaz peynirin hafif tuzluluğu ve çıtır ceviz içiyle hazırlanarak sofranıza iştah açıcı bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınCevizli peynirli erişte tarifiCevizli peynirli erişte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

EKŞİLİ KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ağustos 2026)

Ekşili köfte, sebzelerle birlikte pişen minik köfteleri ve ekşili terbiyesiyle enfes bir lezzet kazanıyor.

Gözden KaçmasınEkşili köfte tarifiEkşili köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ağustos 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEFTALİLİ PEYNİRLİ SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ağustos 2026)

Şeftalili peynirli salata, tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren nefis yaz salataları arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınŞeftalili peynirli salata tarifiŞeftalili peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

VİŞNELİ KUP TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Ağustos 2026)

Vişneli kup tatlısı, kakaolu keki, bol kreması ve taze vişneleriyle kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz sütlü tatlılar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınVişneli kup tatlısı tarifiVişneli kup tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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