Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates, sarımsak ve zeytinyağı sosunda lokum gibi pişen domates soslu sardalya ile lezzetli bir ana yemek seçeneği sunuyor. İpek gibi kıvamıyla tarama, kuru baklanın pürüzsüz lezzetiyle fava, zeytinyağlı sarımsaklı sosuyla ferahlatıcı deniz börülcesi salatası ve leziz şeftalili peynirli salata bu enfes balık sofrasına tazelik katıyor. Sıcacık balıkçı helvası ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
TARAMA
En özel mezelerimizden biri olan tarama, ipek gibi kıvamı ve lezzetiyle balık sofralarının vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.
DOMATES SOSLU SARDALYA
Domates soslu sardalya, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle nefis balık yemekleri arasında yer alıyor. Domates, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan sosun içinde pişen sardalyalar lokum gibi bir kıvam alıyor.
FAVA
Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor.
DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI
Ege sofralarının vazgeçilmezi olan deniz börülcesi, zeytinyağı ve sarımsaklı sosun leziz uyumuyla sofranızda ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor.
ŞEFTALİLİ PEYNİRLİ SALATA
Şeftalili peynirli salata, tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren nefis yaz salataları arasında yer alıyor.
BALIKÇI HELVASI
Tahin helvanın fırında akışkan hale geldiği bu tarif, limonun ferahlığı ve sütün yumuşaklığıyla birleşerek tam kıvamında bir lezzet sunuyor.
En Lezizz'ler