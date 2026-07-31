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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates, sarımsak ve zeytinyağı sosunda lokum gibi pişen domates soslu sardalya ile lezzetli bir ana yemek seçeneği sunuyor. İpek gibi kıvamıyla tarama, kuru baklanın pürüzsüz lezzetiyle fava, zeytinyağlı sarımsaklı sosuyla ferahlatıcı deniz börülcesi salatası ve leziz şeftalili peynirli salata bu enfes balık sofrasına tazelik katıyor. Sıcacık balıkçı helvası ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Tarama
  • Domates soslu sardalya
  • Fava
  • Deniz börülcesi salatası
  • Şeftalili peynirli salata
  • Balıkçı helvası

TARAMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026)

En özel mezelerimizden biri olan tarama, ipek gibi kıvamı ve lezzetiyle balık sofralarının vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınTarama tarifiTarama tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATES SOSLU SARDALYA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026)

Domates soslu sardalya, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle nefis balık yemekleri arasında yer alıyor. Domates, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan sosun içinde pişen sardalyalar lokum gibi bir kıvam alıyor.

Gözden KaçmasınDomates soslu sardalya tarifiDomates soslu sardalya tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026)

Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor.

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DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026)

Ege sofralarının vazgeçilmezi olan deniz börülcesi, zeytinyağı ve sarımsaklı sosun leziz uyumuyla sofranızda ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınDeniz börülcesi salatası tarifiDeniz börülcesi salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEFTALİLİ PEYNİRLİ SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026)

Şeftalili peynirli salata, tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren nefis yaz salataları arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınŞeftalili peynirli salata tarifiŞeftalili peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BALIKÇI HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Temmuz 2026)

Tahin helvanın fırında akışkan hale geldiği bu tarif, limonun ferahlığı ve sütün yumuşaklığıyla birleşerek tam kıvamında bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınBalıkçı helvası tarifiBalıkçı helvası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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