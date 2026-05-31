Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte ciğer sevmeyenlerin bile tabak tabak tüketeceği kadar lezzetli yaprak ciğer ve yanına yakışan enfes bulgur pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Çoban salatası, kuru cacık ve iştah açıcı acılı ezme bu nefis öğünü tamamlıyor. Evde baklava açmaya vakti olmayanlar için kolaylık sağlayan, çıtır çıtır katları ve tam kıvamındaki şerbetiyle hazır yufkadan baklava ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI





Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta geleneksel tatları en lezzetli haliyle damaklarda hissettiriyor.

YAPRAK CİĞER





Tereyağının lezzetiyle çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, ciğer sevmeyenlerin bile tabak tabak tüketeceği bir lezzet sunuyor.

BULGUR PİLAVI





Soğanla kavrulup tereyağı ve salçayla lezzetini bulan bulgur, kolay hazırlanışıyla nefis bir pilav seçeneği oluyor.

ÇOBAN SALATA

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

KURU CACIK





Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

ACILI EZME





Acılı ezme, taze sebzelerin yoğun baharatlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanan ve özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan mezelerden biri oluyor.

HAZIR YUFKADAN BAKLAVA





Hazır yufkadan baklava tarifi, dakikalar içinde hazırlanıp tatlı krizlerinize en hızlı ve garantili çözümü sunuyor.