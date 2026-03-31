Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Mart 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde sıcacık işkembe çorbasıyla başlayıp ana yemekte taze kabakların domates ve sarımsakla ağır ağır piştiği Adana usulü kabak çintmesi ve yanına çok yakışan baharatlarla zenginleşmiş tane tane dökülen iç pilav ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza bol cevizli ve nar ekşili sosuyla iştah kabartan Gavurdağı salatası ve yoğurtlu pancar mezesi, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Tahin helvasının fırında akışkan ve ipek gibi bir kıvam aldığı, limonun ferahlığıyla damaklarda enfes bir tat bırakan balıkçı helvası bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

İşkembe çorbası

Kabak çintmesi

İç pilav

Gavurdağı salatası

Yoğurtlu pancar mezesi

Balıkçı helvası

İŞKEMBE ÇORBASI





Geleneksel mutfağımızın en sevilen ve şifa dolu lezzetlerinden biri olan işkembe çorbası, doğru tekniklerle hazırlandığında sofraların vazgeçilmezi oluyor.

KABAK ÇİNTMESİ





Adana usulü kabak çintmesi, taze kabakların domates ve sarımsakla buluştuğu hem hafif hem de oldukça iştah açıcı zeytinyağlı sebze yemekleri arasında yer alıyor.

İÇ PİLAV

Geleneksel sofraların en özel lezzetlerinden biri olan iç pilavı, tam kıvamında pişen ve tane tane dökülen pirinciyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

YOĞURTLU PANCAR MEZESİ

Sofraların iştah açıcı eşlikçilerinden yoğurtlu pancar mezesi, pancarın kendine özgü lezzetini süzme yoğurdun nefis kıvamıyla buluşturuyor. Rengiyle sofralara canlılık katan bu meze, pratik hazırlanışı sayesinde mutfakta fazla zaman harcamadan harika bir sunum seçenek oluyor.

BALIKÇI HELVASI





Balıkçılarda yemeğin hemen ardından masaya gelen o dumanı üstünde sıcak helva keyfini, sadece üç malzemeyle mutfağınızda hızlıca hazırlayabilirsiniz. Tahin helvanın fırında akışkan hale geldiği bu tarif, limonun ferahlığı ve sütün yumuşaklığıyla birleşerek tam kıvamında bir lezzet sunuyor.