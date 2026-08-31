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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hafif ekşili yüksük çorbası, lokum gibi haşlama içli köfte ve köz patlıcanlı mütebbel ile enfes seçenekler sunuyor. Bol cevizli ve nar ekşili gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Safranın altın sarısı rengi ve hafifliğiyle zerde, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Mütebbel
  • Yüksük çorbası
  • Haşlama içli köfte
  • Gavurdağı salatası
  • Zerde tatlısı

MÜTEBBEL

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ağustos 2026)

Mütebbel, közlenmiş patlıcanın lezzetini tahinin nefis tadıyla buluşturuyor. İncecik kıyılan patlıcanlar, süzme yoğurt ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla birleştiğinde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor.

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YÜKSÜK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ağustos 2026)

Yöresel mutfağımızın sevilen lezzetlerinden yüksük çorbası, mantı ve nohut ile pişirilip sofranıza doyurucu bir seçenek sunuyor. Salça, sarımsak ve limonla hazırlanan hafif ekşili suyu, tencerede kaynadıkça lezzetli bir kıvam alıyor.

Gözden KaçmasınYüksük çorbası tarifiYüksük çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ağustos 2026)

Haşlama içli köfte, incecik açılan hamuru ve bol malzemeli iç harcıyla sofranıza enfes bir geleneği taşıyor. Bu tarif, hafifliğiyle öne çıkarken içindeki cevizin kattığı çıtırlıkla damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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Gözden KaçmasınHaşlama içli köfte tarifiHaşlama içli köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ağustos 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZERDE TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ağustos 2026)

Geleneksel mutfağımızın sevilen tatlılarından zerde, safrandan aldığı altın sarısı rengiyle sofranıza renk katıyor. Süt kullanılmadan su ve pirinçle kaynatılan tatlı, mideyi yormayan ferah bir tatlı seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınZerde tatlısı tarifiZerde tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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