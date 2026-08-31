Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MÜTEBBEL
Mütebbel, közlenmiş patlıcanın lezzetini tahinin nefis tadıyla buluşturuyor. İncecik kıyılan patlıcanlar, süzme yoğurt ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla birleştiğinde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor.
YÜKSÜK ÇORBASI
Yöresel mutfağımızın sevilen lezzetlerinden yüksük çorbası, mantı ve nohut ile pişirilip sofranıza doyurucu bir seçenek sunuyor. Salça, sarımsak ve limonla hazırlanan hafif ekşili suyu, tencerede kaynadıkça lezzetli bir kıvam alıyor.
HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE
Haşlama içli köfte, incecik açılan hamuru ve bol malzemeli iç harcıyla sofranıza enfes bir geleneği taşıyor. Bu tarif, hafifliğiyle öne çıkarken içindeki cevizin kattığı çıtırlıkla damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
ZERDE TATLISI
Geleneksel mutfağımızın sevilen tatlılarından zerde, safrandan aldığı altın sarısı rengiyle sofranıza renk katıyor. Süt kullanılmadan su ve pirinçle kaynatılan tatlı, mideyi yormayan ferah bir tatlı seçeneği oluyor.