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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, lezzetiyle iştah açan lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp sumaklı soğan ve taze domateslerle hazırlanan tavuk tantuni ile enfes seçenekler sunuyor. Damak çatlatan lezzetiyle acılı ezme, ferahlığıyla mısırlı peynirli salata ve taze yeşilliklerle hazırlanan otlu ayran bu lezzetli öğüne tazelik katıyor. Buz gibi kıvamıyla karpuzlu granita ise tatlı severler için sıcak yaz akşamında sofrayı serinlikle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Lokanta usulü ezogelin çorbası
  • Tavuk tantuni
  • Acılı ezme
  • Mısırlı peynirli salata
  • Otlu ayran
  • Karpuzlu granita

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)

Ezogelin çorbası, tam kıvamında lokanta usulü lezzetiyle sofranıza geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınLokanta usulü ezogelin çorbası tarifiLokanta usulü ezogelin çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAVUK TANTUNİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)

Tavuk tantuni, incecik doğranıp kavrulan tavuk eti, sumaklı soğan salatası ve taze domateslerle servis edilen en sevilen sokak lezzetleri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınTavuk tantuni tarifiTavuk tantuni tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ACILI EZME

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)

Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor.

Gözden KaçmasınAcılı ezme tarifi (Videolu)Acılı ezme tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI PEYNİRLİ SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)

Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınMısırlı peynirli salata tarifiMısırlı peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

OTLU AYRAN

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)

En sevilen geleneksel içeceklerimizin biri olan ayran, bu tarifle taze yeşilliklerin lezzeti ile hazırlanıp sofranızda hem hafif hem serinletici bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınOtlu ayran tarifiOtlu ayran tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARPUZLU GRANİTA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)

Karpuzlu granita, buz gibi kıvamı ve doğal lezzetiyle sıcak havalarda sofralara serinletici bir dokunuş katıyor.

Gözden KaçmasınKarpuzlu granita tarifiKarpuzlu granita tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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