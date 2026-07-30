Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, lezzetiyle iştah açan lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp sumaklı soğan ve taze domateslerle hazırlanan tavuk tantuni ile enfes seçenekler sunuyor. Damak çatlatan lezzetiyle acılı ezme, ferahlığıyla mısırlı peynirli salata ve taze yeşilliklerle hazırlanan otlu ayran bu lezzetli öğüne tazelik katıyor. Buz gibi kıvamıyla karpuzlu granita ise tatlı severler için sıcak yaz akşamında sofrayı serinlikle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Lokanta usulü ezogelin çorbası

Tavuk tantuni

Acılı ezme

Mısırlı peynirli salata

Otlu ayran

Karpuzlu granita

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, tam kıvamında lokanta usulü lezzetiyle sofranıza geldiği anda iştahları açıyor.

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TAVUK TANTUNİ





Tavuk tantuni, incecik doğranıp kavrulan tavuk eti, sumaklı soğan salatası ve taze domateslerle servis edilen en sevilen sokak lezzetleri arasında yer alıyor.

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ACILI EZME





Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor.

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MISIRLI PEYNİRLİ SALATA

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Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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OTLU AYRAN





En sevilen geleneksel içeceklerimizin biri olan ayran, bu tarifle taze yeşilliklerin lezzeti ile hazırlanıp sofranızda hem hafif hem serinletici bir seçenek oluyor.

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KARPUZLU GRANİTA





Karpuzlu granita, buz gibi kıvamı ve doğal lezzetiyle sıcak havalarda sofralara serinletici bir dokunuş katıyor.