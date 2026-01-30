search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)
#bugün ne pişirsem? akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#terbiyeli kereviz çorbası nasıl yapılır?#patlıcan kapama nasıl yapılır?#kuru cacık nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kış sofralarına çok yakışan sağlıklı seçenekleri bir araya getiriyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında terbiyeli kereviz çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte nefis sunumuyla patlıcan kapama ve yanında servis edeceğiniz tane tane tereyağlı şehriyeli pilav ile leziz bir seçenek sunuyor. Yoğun kıvamlı ve ferahlatıcı kuru cacık ve günün kapanışında ise pirincin en saf haliyle hazırlanan sübyeli fırın sütlaç bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Terbiyeli kereviz çorbası
  • Patlıcan kapama
  • Tereyağlı şehriyeli pilav
  • Kuru cacık
  • Sübyeli fırın sütlaç

TERBİYELİ KEREVİZ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)
Soğuk havalarda, içimizi ısıtan sıcacık bir çorba gibisi yok. Oldukça besleyici ve sağlıklı olan bu çorba kök sebzelerle pişiriliyor. Nefis bir kış çorbası olan bu tarifin yapılışı da oldukça kolay.

Terbiyeli kereviz çorbası tarifi

Terbiyeli kereviz çorbası tarifi

PATLICAN KAPAMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)
Kızarmış patlıcan şeritlerinin içine yerleştirilen yumuşacık etli harç, bu yemeği sofranın en sevilen lezzetlerinden biri haline getiriyor. Tabanına dizilen patates dilimleri ve üzerine gezdirilen domates sosuyla leziz patlıcan kapama, fırından çıktığı anda hem görüntüsüyle hem de kokusuyla iştah açıyor.

Patlıcan kapama tarifi

Patlıcan kapama tarifi

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)
Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

Tereyağlı şehriyeli pilav tarifi

Tereyağlı şehriyeli pilav tarifi

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)
Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

Kuru cacık tarifi

Kuru cacık tarifi

SÜBYELİ FIRIN SÜTLAÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)
Geleneksel mutfağımızın miraslarından biri olan sübyeli sütlaç, nişasta yerine pirincin kendi öz suyuyla pişirilen nefis bir tatlıdır. Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bu asırlık tarif, özenle hazırlanan sübyesi ve finalinde fırında karamelize edilmesiyle lezzetine doyum olmayan bir tatlıdır.

Sübyeli fırın sütlaç tarifi

Sübyeli fırın sütlaç tarifi

