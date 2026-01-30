Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ocak 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kış sofralarına çok yakışan sağlıklı seçenekleri bir araya getiriyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında terbiyeli kereviz çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte nefis sunumuyla patlıcan kapama ve yanında servis edeceğiniz tane tane tereyağlı şehriyeli pilav ile leziz bir seçenek sunuyor. Yoğun kıvamlı ve ferahlatıcı kuru cacık ve günün kapanışında ise pirincin en saf haliyle hazırlanan sübyeli fırın sütlaç bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Terbiyeli kereviz çorbası

Patlıcan kapama

Tereyağlı şehriyeli pilav

Kuru cacık

Sübyeli fırın sütlaç

TERBİYELİ KEREVİZ ÇORBASI



Soğuk havalarda, içimizi ısıtan sıcacık bir çorba gibisi yok. Oldukça besleyici ve sağlıklı olan bu çorba kök sebzelerle pişiriliyor. Nefis bir kış çorbası olan bu tarifin yapılışı da oldukça kolay.

PATLICAN KAPAMA



Kızarmış patlıcan şeritlerinin içine yerleştirilen yumuşacık etli harç, bu yemeği sofranın en sevilen lezzetlerinden biri haline getiriyor. Tabanına dizilen patates dilimleri ve üzerine gezdirilen domates sosuyla leziz patlıcan kapama, fırından çıktığı anda hem görüntüsüyle hem de kokusuyla iştah açıyor.

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV



Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

KURU CACIK



Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

SÜBYELİ FIRIN SÜTLAÇ



Geleneksel mutfağımızın miraslarından biri olan sübyeli sütlaç, nişasta yerine pirincin kendi öz suyuyla pişirilen nefis bir tatlıdır. Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bu asırlık tarif, özenle hazırlanan sübyesi ve finalinde fırında karamelize edilmesiyle lezzetine doyum olmayan bir tatlıdır.