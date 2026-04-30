Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, özel sosuyla tavada kısa sürede hazırlanan nar gibi tavuk pirzola ile başlayıp tane tane tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ve iki aşamalı pişirme tekniğiyle dışı çıtır içi yumuşacık kalan patates kızartması ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Közlenmiş kapya biberi ve bol cevizliyle iştahları açan muhammara, süzme yoğurduyla ferahlık veren kuru cacık ve taze sebzelerin leziz uyumunu taşıyan çoban salata, bu öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Karamelize edilmiş yanık tabanı ve sakız gibi uzayan kıvamıyla damaklarda enfes bir tat bırakan kazandibi ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Şehriyeli pirinç pilavı

Tavada tavuk pirzola

Patates kızartması

Muhammara

Kuru cacık

Çoban salata

Kazandibi

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki çıtır şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

TAVADA TAVUK PİRZOLA





Tavada hazırlanan bu nefis tavuk pirzola tarifi, hem pratikliği hem de ızgara tadındaki özel sosuyla sofralarınıza pratik ve leziz bir seçenek sunuyor.

PATATES KIZARTMASI





Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor.

MUHAMMARA

Leziz meze klasikleri arasında yer alan muhammara, közlenmiş kapya biberi, bol cevizi ve baharatlarıyla sofralara enfes bir seçenek sunuyor.

KURU CACIK





Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

ÇOBAN SALATA





Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

KAZANDİBİ





Kazandibi, karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.