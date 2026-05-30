Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Mayıs 2026)

Hürriyet LezizzBlog
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte çıtır milföy kafesi içerisinde sulu harcıyla iştahları açan köfte ve yanına çok yakışan enfes bir iç pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Taze sebzelerin kızartılıp sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla buluşmasıyla hazırlanan yoğurtlu karışık kızartma bu öğünü tamamlıyor. Sütlü şerbeti ve üzerindeki kakao kaplamasıyla çıtır çıtır nefis soğuk baklava ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Kafes köfte
  • İç pilav
  • Yoğurtlu karışık kızartma
  • Soğuk baklava

YAYLA ÇORBASI

Yayla çorbası, yumuşacık içimiyle evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlanarak sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

KAFES KÖFTE

Milföy hamurunun çıtırlığıyla kaşarlı köftenin lezzetini buluşturan kafes köfte, sunumu ve lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

İÇ PİLAV

Kuş üzümü, dolmalık fıstık ve baharatların pirinçle buluştuğu bu tarif, et yemeklerinin yanına çok yakışıyor.

YOĞURTLU KARIŞIK KIZARTMA

Bu enfes tarif, taze sebzelerle hazırlanan kızartmayı, sarımsaklı yoğurt ve leziz bir domates sosuyla buluşturuyor.

SOĞUK BAKLAVA

Soğuk baklava, sütlü şerbeti ve üzerindeki kakao kaplamasıyla klasik baklavaya göre sofranıza çok daha hafif ve ferah bir tatlı seçeneği sunuyor.

