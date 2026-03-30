Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Mart 2026)

Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Mart 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, tavuk suyunun şifasıyla hazırlanıp her kaşıkta iç ısıtan sıcacık bir çorba, ana yemekte kızarmış patlıcanların lokum gibi kıymalı harçla fırında piştiği patlıcan musakka ve yanına çok yakışan tane tane dökülen bol lifli bulgur pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. İnce kıyılmış taze sebzelerle hazırlanan meşhur bostana salatası ve yeşil elmanın ferahlığıyla kerevizi sevdiren tazeleyici bir salata, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Galeta unlu cevizli keki, tam kıvamında şerbeti ve üzerindeki ipek gibi kremasıyla Kıbrıs tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Şehriyeli tavuk suyu çorbası
  • Patlıcan musakka
  • Bulgur pilavı
  • Bostana salata
  • Yeşil elmalı kereviz salatası
  • Kıbrıs tatlısı

ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI

Şehriyeli tavuk suyu çorbası, tavuk suyunun şifası ve tel şehriyelerin doyuruculuğuyla sofraların iç ısıtan lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağında hafifçe kavrulan unun kattığı kıvam, çorbanın üzerine serpilen baharatların lezzetiyle enfes bir çorba seçeneği sunuyor.

PATLICAN MUSAKKA

Patlıcan musakka, kızarmış patlıcanın enfes kıymalı harçla buluştuğu ve fırında ağır ağır pişerek lezzetini kazanan en sevilen esnaf lokantası tarifleri arasında yer alıyor.

BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

BOSTANA SALATA

Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor.

YEŞİL ELMALI KEREVİZ SALATASI

Kerevizin kendine has lezzetini yeşil elmanın ferahlatıcı ekşiliğiyle buluşturan bu salata, hem sunumuyla hem de hafifliğiyle sofralarınıza çok yakışacak bir meze alternatifi sunuyor.

KIBRIS TATLISI

Kıbrıs tatlısı, şerbetli ve sütlü tatlıların lezzetini tek bir tabakta buluşturarak sofralara enfes bir lezzet sunuyor. Galeta unu ve cevizle pişen keki, şerbetle buluştuğunda tam kıvamında yumuşarken, üzerine yayılan ipek gibi kreması ise nefis bir tat katıyor.

