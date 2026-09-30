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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp kuzu etinin lezzetiyle hazırlanan Abant kebabı ve yanına çok yakışan iç pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurtlu kuru cacık ve nar ekşili mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle fırın sütlaç, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Abant kebabı
  • İç pilav
  • Kuru cacık
  • Domatesli roka salatası
  • Fırın sütlaç

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)

Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ABANT KEBABI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)

Bolu yöresine ait Abant kebabı, patlıcan ve kuşbaşı kuzu etinin lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Mantar, biber, domates ve soğanla hazırlanan iç harcı, kuzu etine eşlik ederek yemeğe zengin bir lezzet veriyor.

Gözden KaçmasınAbant kebabı tarifiAbant kebabı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

İÇ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)

İç pilav, tane tane pirinci ve dolmalık fıstık ile kuş üzümünün uyumuyla hazırlanan, sofralarımızın en lezzetli pilav çeşitleri arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor.

Gözden Kaçmasınİç pilav tarifiİç pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ ROKA SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)

Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınDomatesli roka salatası tarifiDomatesli roka salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRIN SÜTLAÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)

Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınFırın sütlaç tarifiFırın sütlaç tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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