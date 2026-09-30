Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp kuzu etinin lezzetiyle hazırlanan Abant kebabı ve yanına çok yakışan iç pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurtlu kuru cacık ve nar ekşili mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle fırın sütlaç, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Abant kebabı

İç pilav

Kuru cacık

Domatesli roka salatası

Fırın sütlaç

YAYLA ÇORBASI





Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

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ABANT KEBABI





Bolu yöresine ait Abant kebabı, patlıcan ve kuşbaşı kuzu etinin lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Mantar, biber, domates ve soğanla hazırlanan iç harcı, kuzu etine eşlik ederek yemeğe zengin bir lezzet veriyor.

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İÇ PİLAV





İç pilav, tane tane pirinci ve dolmalık fıstık ile kuş üzümünün uyumuyla hazırlanan, sofralarımızın en lezzetli pilav çeşitleri arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor.

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KURU CACIK

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Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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DOMATESLİ ROKA SALATASI





Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden Kaçmasın Domatesli roka salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRIN SÜTLAÇ





Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.