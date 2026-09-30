Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.
ABANT KEBABI
Bolu yöresine ait Abant kebabı, patlıcan ve kuşbaşı kuzu etinin lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Mantar, biber, domates ve soğanla hazırlanan iç harcı, kuzu etine eşlik ederek yemeğe zengin bir lezzet veriyor.
İÇ PİLAV
İç pilav, tane tane pirinci ve dolmalık fıstık ile kuş üzümünün uyumuyla hazırlanan, sofralarımızın en lezzetli pilav çeşitleri arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
DOMATESLİ ROKA SALATASI
Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
FIRIN SÜTLAÇ
Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.