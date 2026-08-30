Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp salçalı sosuyla lokum gibi pişen tencerede köfte patates ve yanına çok yakışan taze domatesli pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Tam kıvamında kuru cacık ve çoban salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kremasıyla muhallebili kadayıf, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Tencerede köfte patates

Domatesli pilav

Çoban salata

Kuru cacık

Muhallebili kadayıf

YAYLA ÇORBASI





Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

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TENCEREDE KÖFTE PATATES





Geleneksel ev yemeklerinin en sevilen seçeneklerinden tencerede köfte patates, sofranıza enfes bir lezzet katıyor. Tavada hafifçe kızartılan köfte ve sebzeler, tencerede nefis bir salçalı sos lokum gibi pişiyor.

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DOMATESLİ PİLAV





Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.

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ÇOBAN SALATA

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Çoban salata, bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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KURU CACIK





Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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MUHALLEBİLİ KADAYIF





Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfların arasında ipek gibi muhallebisi ile hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bu tarif, ceviz parçalarıyla zenginleşerek sofralara enfes bir tatlı deneyimi taşıyor.