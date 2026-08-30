Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.
TENCEREDE KÖFTE PATATES
Geleneksel ev yemeklerinin en sevilen seçeneklerinden tencerede köfte patates, sofranıza enfes bir lezzet katıyor. Tavada hafifçe kızartılan köfte ve sebzeler, tencerede nefis bir salçalı sos lokum gibi pişiyor.
DOMATESLİ PİLAV
Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
MUHALLEBİLİ KADAYIF
Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfların arasında ipek gibi muhallebisi ile hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bu tarif, ceviz parçalarıyla zenginleşerek sofralara enfes bir tatlı deneyimi taşıyor.
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