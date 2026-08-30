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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp salçalı sosuyla lokum gibi pişen tencerede köfte patates ve yanına çok yakışan taze domatesli pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Tam kıvamında kuru cacık ve çoban salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kremasıyla muhallebili kadayıf, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Tencerede köfte patates
  • Domatesli pilav
  • Çoban salata
  • Kuru cacık
  • Muhallebili kadayıf

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)

Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TENCEREDE KÖFTE PATATES

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)

Geleneksel ev yemeklerinin en sevilen seçeneklerinden tencerede köfte patates, sofranıza enfes bir lezzet katıyor. Tavada hafifçe kızartılan köfte ve sebzeler, tencerede nefis bir salçalı sos lokum gibi pişiyor.

Gözden KaçmasınTencerede köfte patates tarifiTencerede köfte patates tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.

Gözden KaçmasınDomatesli pilav tarifiDomatesli pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)

Çoban salata, bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MUHALLEBİLİ KADAYIF

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ağustos 2026)

Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfların arasında ipek gibi muhallebisi ile hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bu tarif, ceviz parçalarıyla zenginleşerek sofralara enfes bir tatlı deneyimi taşıyor.

Gözden KaçmasınMuhallebili kadayıf tarifiMuhallebili kadayıf tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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