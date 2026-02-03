search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel mutfağımızın en sevilen hamur işlerini ve zeytinyağlı klasiklerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak pürüzsüz kıvamlı mercimek çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, incecik sarılmış kalem gibi yaprak sarması ve üzerine gezdirilen tereyağlı sosuyla iştah kabartan patatesli hingel ile nefis bir seçenek sunuyor. Günün kapanışını ise haşhaş tanelerinin çıtırtısı ve tam kıvamında şerbetiyle damaklarda enfes bir lezzet bırakan revani ile yaparak bu keyifli akşamı tatlandırabilirsiniz. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde mutfakta harikalar yaratarak harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

  • Mercimek çorbası
  • Zeytinyağlı yaprak sarması
  • Hingel
  • Haşhaşlı revani

MERCİMEK ÇORBASI

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor. Soğuk günlerde iç ısıtan nefis mercimek çorbası, soğan, havuç ve patatesle pişerek pürüzsüz bir kıvamla iştah açıyor.

Mercimek çorbası tarifi

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı yaprak sarması, tencereden yayılan o mis gibi limon ve taze baharat kokusuyla iştahları kabartıyor. İncecik sarılmış kalem gibi görüntüsü ve iç harcındaki kuş üzümüyle, fıstığıyla lezzetleniyor, ağır ateşte yavaş yavaş pişerek lezzetini tamamlıyor.

Zeytinyağlı yaprak sarması tarifi

HİNGEL

Hamur işi sevenler için hem sunumuyla hem de doyuruculuğuyla çok sevilen patatesli hingel, en sevilen geleneksel lezzetlerden biridir. İçindeki yumuşacık patates harcı ve üzerine gezdirilen tereyağlı sosuyla, sofraya geldiğinde iştahları açar.

Hingel tarifi

HAŞHAŞLI REVANİ

Geleneksel şerbetli tatlılara nefis bir dokunuş katan haşhaşlı revani, üzerindeki yumuşacık kreması ve ağızda dağılan keki ile çay saatlerinin nefis lezzetlerinden biri oluyor. İçindeki haşhaş tanelerinin damakta bıraktığı o hafif kıtırtı, şerbetin tatlılığını dengeleyerek her dilimde leziz bir tatlı deneyimi sunuyor.

Haşhaşlı revani tarifi

