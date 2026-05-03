Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte tam kıvamında iştah açan şiş köfte ve yanına çok yakışan altın sarısı çıtır patates kızartması ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Şalgam suyuyla renklenen bulgur salatası ve patlıcanın isli tadını süzme yoğurdun ferahlığıyla dengeleyen nefis köz patlıcan salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Serin dondurma sürpriziyle her lokmada ayrı bir keyif veren nefis dondurmalı irmik helvası ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.
ŞİŞ KÖFTE
Dışı nar gibi kızaran, içi ise sulu kalan bu nefis köfteler, yanındaki közlenmiş sebzelerle birlikte sofranıza tam bir ziyafet şöleni sunuyor.
PATATES KIZARTMASI
Hem çocukların hem yetişkinlerin severek tükettiği ve her yemeğin yanına çok yakışan bu tarif, patatesin doğal lezzetini çıtır haliyle öne çıkarıyor.
ŞALGAMLI BULGUR SALATASI
Sofralara eşsiz bir sunum fikri sunan şalgamlı bulgur salatası, hem iştah açıcı görünümü hem de lezzetiyle çay saatlerinde çok seviliyor.
YOĞURTLU KÖZ PATLICAN SALATASI
Közlenmiş patlıcanın isli tadı ile süzme yoğurdun ferahlığını bir araya getiren yoğurtlu köz patlıcan salatası, sofraların iştah açan mezelerinden biridir.
DONDURMALI İRMİK HELVASI
Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor.
