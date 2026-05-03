search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#yayla çorbası nasıl yapılır?#şişi köfte nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte tam kıvamında iştah açan şiş köfte ve yanına çok yakışan altın sarısı çıtır patates kızartması ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Şalgam suyuyla renklenen bulgur salatası ve patlıcanın isli tadını süzme yoğurdun ferahlığıyla dengeleyen nefis köz patlıcan salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Serin dondurma sürpriziyle her lokmada ayrı bir keyif veren nefis dondurmalı irmik helvası ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Şiş köfte
  • Patates kızartması
  • Şalgamlı bulgur salatası
  • Yoğurtlu köz patlıcan salatası
  • Dondurmalı irmik helvası

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞİŞ KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)

Dışı nar gibi kızaran, içi ise sulu kalan bu nefis köfteler, yanındaki közlenmiş sebzelerle birlikte sofranıza tam bir ziyafet şöleni sunuyor.

Gözden KaçmasınŞiş köfte tarifiŞiş köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES KIZARTMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)

Hem çocukların hem yetişkinlerin severek tükettiği ve her yemeğin yanına çok yakışan bu tarif, patatesin doğal lezzetini çıtır haliyle öne çıkarıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPatates kızartması tarifiPatates kızartması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞALGAMLI BULGUR SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)

Sofralara eşsiz bir sunum fikri sunan şalgamlı bulgur salatası, hem iştah açıcı görünümü hem de lezzetiyle çay saatlerinde çok seviliyor.

Gözden KaçmasınŞalgamlı bulgur salatası tarifiŞalgamlı bulgur salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU KÖZ PATLICAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)

Közlenmiş patlıcanın isli tadı ile süzme yoğurdun ferahlığını bir araya getiren yoğurtlu köz patlıcan salatası, sofraların iştah açan mezelerinden biridir.

Gözden KaçmasınYoğurtlu köz patlıcan salatası tarifiYoğurtlu köz patlıcan salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DONDURMALI İRMİK HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)

Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor.

Gözden KaçmasınDondurmalı irmik helvası tarifiDondurmalı irmik helvası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Urlada 12. Enginar Festivali coşkusu
Urla'da 12. Enginar Festivali coşkusu#Urla Enginar Festivali
Egenin lezzet mirası Olivtech Fuarında ele alındı
Ege'nin lezzet mirası Olivtech Fuarı'nda ele alındı#Gurme İzmir Olivtech Fuarı
Sulu köfte nasıl yapılır Sulu köfte için videolu tarifi ve püf noktaları
Sulu köfte nasıl yapılır? Sulu köfte için videolu tarifi ve püf noktaları#Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Mayıs 2026)

5
Urlada 12. Enginar Festivali coşkusu
YEMEK KÜLTÜRÜ

Urla'da 12. Enginar Festivali coşkusu

5
Egenin lezzet mirası Olivtech Fuarında ele alındı
YEMEK KÜLTÜRÜ

Ege'nin lezzet mirası Olivtech Fuarı'nda ele alındı

Benzer Yazılar
5
Şiş köfte tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Şiş köfte tarifi

30-60 dkOrta
5
Patates mantısı tarifi
MEZE TARİFLERİ

Patates mantısı tarifi

30-60 dkOrta
5
Ton balıklı pizza tarifi
PİZZA TARİFLERİ

Ton balıklı pizza tarifi

30-60 dkOrta
5
Ispanaklı milföy muffin tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Ispanaklı milföy muffin tarifi

30-60 dkOrta
5
Çerkez tavuğu tarifi
MEZE TARİFLERİ

Çerkez tavuğu tarifi

30-60 dkOrta
5
Sufle tarifi
TATLI TARİFLERİ

Sufle tarifi

30-60 dkOrta
5
Et kavurma tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Et kavurma tarifi

60+ dkOrta
5
Tire köfte tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Tire köfte tarifi

30-60 dkOrta
5
Patatas bravas tarifi
MEZE TARİFLERİ

Patatas bravas tarifi

30-60 dkKolay
5
Bezelyeli pilav tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Bezelyeli pilav tarifi

30-60 dkOrta