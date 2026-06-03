Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte ıspanağın besleyiciliğini beşamel sosun lezzetiyle taçlandıran nefis bir ıspanak graten ve domatesli bol kıymalı sosuyla her çatalda ayrı bir lezzet sunan doyurucu kıymalı penne makarna ile tam bir ziyafet sunuyor. Tavuk etlerinin bol cevizle harmanlanmasıyla hazırlanan çerkez tavuğu ve taze fesleğenle Akdeniz esintileri taşıyan pesto soslu kiraz domates salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi pürüzsüz kreması ve bisküvi katmanlarının arasına gizlenen taze çilek dilimleriyle yaz aylarına çok yakışan çilekli magnolia ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Ispanak graten

Çerkez tavuğu

Kıymalı penne makarna

Pesto soslu kiraz domates salatası

Çilekli magnolia

YAYLA ÇORBASI





Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

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ISPANAK GRATEN





Taze ıspanaklar, soğan ve sarımsakla lezzetlenip ipek gibi beşamel sosu ve rendelenmiş kaşar peyniriyle fırında nar gibi kızararak iştah açan sunumuyla sofranıza geliyor.

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ÇERKEZ TAVUĞU





Tavuk etinin ceviz ve sarımsakla birleştiği bu tarif, ekmeğin tavuk suyuyla yumuşatılmasıyla enfes lezzetini kazanıyor.

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KIYMALI PENNE MAKARNA





İtalyan mutfağının en sevilen çeşitlerinden biri olan penne makarna, acı biber ve domatesle hazırlanan kıymalı sosuyla doyurucu ve iştah açıcı bir öğün sunuyor.

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PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI





Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın zengin tadıyla birleştirerek sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

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ÇİLEKLİ MAGNOLİA





Sütlü tatlıların en popüler çeşitlerinden biri olan çilekli magnolia, ipek gibi kreması ve taze meyve dokunuşuyla çay saatlerinize hafif bir alternatif sunuyor.