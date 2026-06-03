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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte ıspanağın besleyiciliğini beşamel sosun lezzetiyle taçlandıran nefis bir ıspanak graten ve domatesli bol kıymalı sosuyla her çatalda ayrı bir lezzet sunan doyurucu kıymalı penne makarna ile tam bir ziyafet sunuyor. Tavuk etlerinin bol cevizle harmanlanmasıyla hazırlanan çerkez tavuğu ve taze fesleğenle Akdeniz esintileri taşıyan pesto soslu kiraz domates salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi pürüzsüz kreması ve bisküvi katmanlarının arasına gizlenen taze çilek dilimleriyle yaz aylarına çok yakışan çilekli magnolia ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Ispanak graten
  • Çerkez tavuğu
  • Kıymalı penne makarna
  • Pesto soslu kiraz domates salatası
  • Çilekli magnolia

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)

Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ISPANAK GRATEN

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)

Taze ıspanaklar, soğan ve sarımsakla lezzetlenip ipek gibi beşamel sosu ve rendelenmiş kaşar peyniriyle fırında nar gibi kızararak iştah açan sunumuyla sofranıza geliyor.

Gözden KaçmasınIspanak graten tarifiIspanak graten tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇERKEZ TAVUĞU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)

Tavuk etinin ceviz ve sarımsakla birleştiği bu tarif, ekmeğin tavuk suyuyla yumuşatılmasıyla enfes lezzetini kazanıyor.

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Gözden KaçmasınÇerkez tavuğu tarifiÇerkez tavuğu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI PENNE MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)

İtalyan mutfağının en sevilen çeşitlerinden biri olan penne makarna, acı biber ve domatesle hazırlanan kıymalı sosuyla doyurucu ve iştah açıcı bir öğün sunuyor.

Gözden KaçmasınKıymalı penne makarna tarifiKıymalı penne makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)

Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın zengin tadıyla birleştirerek sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

Gözden KaçmasınPesto soslu kiraz domates salatası tarifi (Videolu)Pesto soslu kiraz domates salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇİLEKLİ MAGNOLİA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Haziran 2026)

Sütlü tatlıların en popüler çeşitlerinden biri olan çilekli magnolia, ipek gibi kreması ve taze meyve dokunuşuyla çay saatlerinize hafif bir alternatif sunuyor.

Gözden KaçmasınÇilekli magnolia tarifiÇilekli magnolia tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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