Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.
TEPSİDE İÇLİ KÖFTE
Tepside içli köfte, ince bulgurlu hamurun cevizli kıymalı iç harcı ile lezzetlendiği enfes yöresel yemeklerimizden birini sofranıza getiriyor. İçli köfteyi pratik bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olan bu tarif, şeklini tepsiden alıyor.
HUMUSLU SALATA
İpek gibi kıvamlı humusun salata ile lezzetinin tamamlandığı bu tarif, sofranıza enfes bir başlangıç seçeneği oluyor. Mutfakta fazla vakit harcamadan kolayca hazırlanırken, hem lezzeti hem sunumuyla iştahları açıyor.
HAYDARİ
Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.
LOKMA TATLISI
Lokma tatlısı, çıtır çıtır kızaran hamurun şerbetle lezzetlendiği en sevilen geleneksel tatlılarımızdan biri olarak sofranıza geliyor. Şerbetini çeken lokmalar, üzerlerine serpilen toz Antep fıstığıyla birlikte servis edildiğinde tadına doyum olmuyor.
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