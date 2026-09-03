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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp damak çatlatan lezzetiyle tepside içli köfte ve yanına çok yakışan ipek gibi kıvamlı humuslu salata ile lezzetli seçenekler sunuyor. Tam kıvamında haydari mezesi ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır çıtır kızaran hamuruyla lokma tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Tepside içli köfte
  • Humuslu salata
  • Haydari
  • Lokma tatlısı

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Eylül 2026)

Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TEPSİDE İÇLİ KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Eylül 2026)

Tepside içli köfte, ince bulgurlu hamurun cevizli kıymalı iç harcı ile lezzetlendiği enfes yöresel yemeklerimizden birini sofranıza getiriyor. İçli köfteyi pratik bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olan bu tarif, şeklini tepsiden alıyor.

Gözden KaçmasınTepside içli köfte tarifiTepside içli köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HUMUSLU SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Eylül 2026)

İpek gibi kıvamlı humusun salata ile lezzetinin tamamlandığı bu tarif, sofranıza enfes bir başlangıç seçeneği oluyor. Mutfakta fazla vakit harcamadan kolayca hazırlanırken, hem lezzeti hem sunumuyla iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınHumuslu salata tarifiHumuslu salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Eylül 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınHaydari tarifi (Videolu)Haydari tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

LOKMA TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Eylül 2026)

Lokma tatlısı, çıtır çıtır kızaran hamurun şerbetle lezzetlendiği en sevilen geleneksel tatlılarımızdan biri olarak sofranıza geliyor. Şerbetini çeken lokmalar, üzerlerine serpilen toz Antep fıstığıyla birlikte servis edildiğinde tadına doyum olmuyor.

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