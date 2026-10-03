Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp kısık ateşte yavaş yavaş pişen sebzeli kuzu etiyle çoban kavurma ve yanına çok yakışan bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurtlu kuru cacık ve rengarenk taze sebzelerle hazırlanan mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Bol cevizli iç harcıyla çıtır çıtır kadayıf dolması, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Sebzeli yoğurt çorbası

Çoban kavurma

Bulgur pilavı

Kuru cacık

Mevsim salata

Kadayıf dolması

SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI





Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.

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ÇOBAN KAVURMA





Kuzu kuşbaşı etiyle hazırlanan çoban kavurma, doyurucu bir yemek olarak sofralarda yerini alıyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen etler domatesli sosun lezzetiyle kıvam alırken, sebzeleri ise yemeğe enfes bir tat katıyor.

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BULGUR PİLAVI





Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

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KURU CACIK

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Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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MEVSİM SALATA





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

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KADAYIF DOLMASI





Erzurum mutfağından kadayıf dolması, bol cevizli iç harcıyla şerbetli tatlı sevenler için enfes bir seçenek oluyor. Çıtır çıtır kızaran kadayıflar, soğuk şerbeti çekerek leziz bir kıvam alıyor.