Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI
Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.
ÇOBAN KAVURMA
Kuzu kuşbaşı etiyle hazırlanan çoban kavurma, doyurucu bir yemek olarak sofralarda yerini alıyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen etler domatesli sosun lezzetiyle kıvam alırken, sebzeleri ise yemeğe enfes bir tat katıyor.
BULGUR PİLAVI
Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
MEVSİM SALATA
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.
KADAYIF DOLMASI
Erzurum mutfağından kadayıf dolması, bol cevizli iç harcıyla şerbetli tatlı sevenler için enfes bir seçenek oluyor. Çıtır çıtır kızaran kadayıflar, soğuk şerbeti çekerek leziz bir kıvam alıyor.