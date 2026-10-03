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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp kısık ateşte yavaş yavaş pişen sebzeli kuzu etiyle çoban kavurma ve yanına çok yakışan bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurtlu kuru cacık ve rengarenk taze sebzelerle hazırlanan mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Bol cevizli iç harcıyla çıtır çıtır kadayıf dolması, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Sebzeli yoğurt çorbası
  • Çoban kavurma
  • Bulgur pilavı
  • Kuru cacık
  • Mevsim salata
  • Kadayıf dolması

SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)

Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınSebzeli yoğurt çorbası tarifiSebzeli yoğurt çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN KAVURMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)

Kuzu kuşbaşı etiyle hazırlanan çoban kavurma, doyurucu bir yemek olarak sofralarda yerini alıyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen etler domatesli sosun lezzetiyle kıvam alırken, sebzeleri ise yemeğe enfes bir tat katıyor.

Gözden KaçmasınÇoban kavurma tarifiÇoban kavurma tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınBulgur pilavı tarifi (Videolu)Bulgur pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MEVSİM SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınMevsim salata tarifiMevsim salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KADAYIF DOLMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ekim 2026)

Erzurum mutfağından kadayıf dolması, bol cevizli iç harcıyla şerbetli tatlı sevenler için enfes bir seçenek oluyor. Çıtır çıtır kızaran kadayıflar, soğuk şerbeti çekerek leziz bir kıvam alıyor.

Gözden KaçmasınKadayıf dolması tarifiKadayıf dolması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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