Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamıyla her kaşıkta içinizi ısıtan mercimek çorbasıyla başlayıp lor peynirli rulo kabak ve yanına çok yakışan nefis bolonez soslu spagetti ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısır taneleri ile hazırlanan mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu öğüne ferahlık katıyor. Kahveyle ıslatılmış kedidili bisküvileri, ipek gibi kreması ve taze çilek sosuyla çilekli tiramisu ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan mercimek çorbası, pürüzsüz kıvamıyla her kaşıkta tadına doyum olmayan bir lezzet sunuyor.
PEYNİRLİ VE DOMATES SOSLU RULO KABAK
Peynirli ve domates soslu rulo kabak, incecik dilimlenen kabakları ve lor peynirli harcıyla sofranıza hem leziz hem de doyurucu bir yemek seçeneği oluyor.
BOLONEZ SOSLU SPAGETTİ
Kıymalı domates sosu ve spagettinin buluştuğu bu tarif, kısa sürede hazırlanıp doyurucu bir yemeğe dönüşüyor.
MISIRLI PEYNİRLİ SALATA
Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
ÇİLEKLİ TİRAMİSU
Kahveyle ıslatılan kedidili bisküvileri, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.