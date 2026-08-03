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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamıyla her kaşıkta içinizi ısıtan mercimek çorbasıyla başlayıp lor peynirli rulo kabak ve yanına çok yakışan nefis bolonez soslu spagetti ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısır taneleri ile hazırlanan mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu öğüne ferahlık katıyor. Kahveyle ıslatılmış kedidili bisküvileri, ipek gibi kreması ve taze çilek sosuyla çilekli tiramisu ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Peynirli ve domates soslu rulo kabak
  • Bolonez soslu spagetti
  • Mısırlı peynirli salata
  • Çilekli tiramisu

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ağustos 2026)

Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan mercimek çorbası, pürüzsüz kıvamıyla her kaşıkta tadına doyum olmayan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PEYNİRLİ VE DOMATES SOSLU RULO KABAK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ağustos 2026)

Peynirli ve domates soslu rulo kabak, incecik dilimlenen kabakları ve lor peynirli harcıyla sofranıza hem leziz hem de doyurucu bir yemek seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınPeynirli ve domates soslu rulo kabak tarifiPeynirli ve domates soslu rulo kabak tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BOLONEZ SOSLU SPAGETTİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ağustos 2026)

Kıymalı domates sosu ve spagettinin buluştuğu bu tarif, kısa sürede hazırlanıp doyurucu bir yemeğe dönüşüyor.

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Gözden KaçmasınBolonez soslu spagetti tarifiBolonez soslu spagetti tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI PEYNİRLİ SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ağustos 2026)

Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınMısırlı peynirli salata tarifiMısırlı peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇİLEKLİ TİRAMİSU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Ağustos 2026)

Kahveyle ıslatılan kedidili bisküvileri, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınÇilekli tiramisu tarifiÇilekli tiramisu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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