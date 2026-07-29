Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ferahlatıcı soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp mevsimin taze sebzeleriyle pişen zeytinyağlı türlü yemeği ve yanına çok yakışan tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile enfes seçenekler sunuyor. Geleneksel mezelerimizin vazgeçilmezi haydari ile pembe domatesin tazeliğini sofraya taşıyan İstanbul salatası ise bu doyurucu öğünü tamamlıyor. Mis kokulu şeftalileri ve ağızda dağılan kıyır kıyır hamuruyla turta ise bu nefis akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Soğuk ayran aşı çorbası

Zeytinyağlı türlü yemeği

Şehriyeli pirinç pilavı

Haydari

İstanbul salatası

Şeftalili turta

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI





Soğuk ayran aşı çorbası, içeriğindeki nohut ve buğday sayesinde uzun süre tok tutarken çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

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ZEYTİNYAĞLI TÜRLÜ YEMEĞİ





Mevsimin en taze sebzeleriyle hazırlanan zeytinyağlı türlü, hafifliği ve doyurucu lezzetiyle yaz sofralarının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.

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ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen kıvamıyla her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

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HAYDARİ

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Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor.

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İSTANBUL SALATASI





Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor.

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ŞEFTALİLİ TURTA





Yaz mevsiminin en sulu ve mis kokulu meyvelerinden biri olan şeftali, ağızda dağılan kıyır kıyır hamurla birleşerek çay saatlerinize enfes bir lezzet sunuyor.