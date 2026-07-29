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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ferahlatıcı soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp mevsimin taze sebzeleriyle pişen zeytinyağlı türlü yemeği ve yanına çok yakışan tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile enfes seçenekler sunuyor. Geleneksel mezelerimizin vazgeçilmezi haydari ile pembe domatesin tazeliğini sofraya taşıyan İstanbul salatası ise bu doyurucu öğünü tamamlıyor. Mis kokulu şeftalileri ve ağızda dağılan kıyır kıyır hamuruyla turta ise bu nefis akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Soğuk ayran aşı çorbası
  • Zeytinyağlı türlü yemeği
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Haydari
  • İstanbul salatası
  • Şeftalili turta

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)

Soğuk ayran aşı çorbası, içeriğindeki nohut ve buğday sayesinde uzun süre tok tutarken çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınSoğuk ayran aşı çorbası tarifiSoğuk ayran aşı çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZEYTİNYAĞLI TÜRLÜ YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)

Mevsimin en taze sebzeleriyle hazırlanan zeytinyağlı türlü, hafifliği ve doyurucu lezzetiyle yaz sofralarının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınZeytinyağlı türlü yemeği tarifiZeytinyağlı türlü yemeği tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen kıvamıyla her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor.

Gözden KaçmasınHaydari tarifi (Videolu)Haydari tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul salatası tarifi (Videolu)İstanbul salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEFTALİLİ TURTA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Temmuz 2026)

Yaz mevsiminin en sulu ve mis kokulu meyvelerinden biri olan şeftali, ağızda dağılan kıyır kıyır hamurla birleşerek çay saatlerinize enfes bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınŞeftalili turta tarifiŞeftalili turta tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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