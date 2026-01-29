Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem şifa dolu kış sebzelerini hem de dünya mutfağından lezzetleri sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak bol vitaminli sebzeli kış çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, geleneksel kıymalı ıspanak yemeği ve ona eşlik eden mantarlı risotto ile nefis bir seçenek sunuyor. Ferahlatıcı ve sağlıklı çiğ kereviz salatası ve günün kapanışında ise görüntüsüyle iştah kabartan yumuşacık köstebek pasta bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları..

Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

Sebzeli kış çorbası

Kıymalı ıspanak yemeği

Mantarlı risotto

Çiğ kereviz salatası

Köstebek pasta

SEBZELİ KIŞ ÇORBASI





Kış sebzelerinin en besleyici olanlarını tek bir tencerede buluşturan bu çorba, hazırlama kolaylığı ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezi oluyor. Brokoli, pırasa ve havucun meyane ile lezzetlendiği tarif, içimi oldukça lezzetli bir seçenek sunuyor.

KIYMALI ISPANAK YEMEĞİ



Kış mevsiminin en şifalı ve besleyici sebzelerinden biri olan ıspanak, kıymanın lezzetiyle buluştuğunda sofraların vazgeçilmez ana yemeklerinden birine dönüşür. Ispanağın kendi suyuyla pişmesi sayesinde tüm vitamin ve minerallerini içinde hapseder.

Haberin Devamı

MANTARLI RİSOTTO



İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden risotto, alışık olduğumuz tane tane dökülen pilavlardan daha yumuşak ve hafif kremamsı bir kıvamda pişirilir. Pirincin kendi nişastasını salmasıyla oluşan o ipeksi kıvam, damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

ÇİĞ KEREVİZ SALATASI



Çiğ kereviz salatası, lezzeti ve sağlıklı oluşuyla yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi olur. Mayonez ve yoğurtla hazırlanan leziz sosu, rendelenmiş kerevizlerle birleştiğinde lezzeti klasik mezelerin dışına çıkan enfes bir tarif çıkar.

KÖSTEBEK PASTA



Yumuşacık kakaolu keki ve muzlu iç dolgusuyla bu leziz pasta, sofralara tam bir görsel şölen sunuyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlanan pandispanyanın kendi kırıntılarıyla kaplanması, tarife o meşhur doğal ve iştah açıcı görüntüsünü kazandırıyor.