search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)
#sebzeli kış çorbası nasıl yapılır?#mantarlı risotto nasıl yapılır?#kıymalı ıspanak yemeği nasıl yapılır?#çiğ kereviz salatası nasıl yapılır?#köstebek pasta nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem şifa dolu kış sebzelerini hem de dünya mutfağından lezzetleri sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak bol vitaminli sebzeli kış çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, geleneksel kıymalı ıspanak yemeği ve ona eşlik eden mantarlı risotto ile nefis bir seçenek sunuyor. Ferahlatıcı ve sağlıklı çiğ kereviz salatası ve günün kapanışında ise görüntüsüyle iştah kabartan yumuşacık köstebek pasta bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları..

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)
Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

  • Sebzeli kış çorbası
  • Kıymalı ıspanak yemeği
  • Mantarlı risotto
  • Çiğ kereviz salatası
  • Köstebek pasta

SEBZELİ KIŞ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)

Kış sebzelerinin en besleyici olanlarını tek bir tencerede buluşturan bu çorba, hazırlama kolaylığı ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezi oluyor. Brokoli, pırasa ve havucun meyane ile lezzetlendiği tarif, içimi oldukça lezzetli bir seçenek sunuyor.

Sebzeli kış çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Sebzeli kış çorbası tarifi

KIYMALI ISPANAK YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)
Kış mevsiminin en şifalı ve besleyici sebzelerinden biri olan ıspanak, kıymanın lezzetiyle buluştuğunda sofraların vazgeçilmez ana yemeklerinden birine dönüşür. Ispanağın kendi suyuyla pişmesi sayesinde tüm vitamin ve minerallerini içinde hapseder.

Haberin Devamı

Kıymalı ıspanak yemeği tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Kıymalı ıspanak yemeği tarifi

MANTARLI RİSOTTO

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)
İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden risotto, alışık olduğumuz tane tane dökülen pilavlardan daha yumuşak ve hafif kremamsı bir kıvamda pişirilir. Pirincin kendi nişastasını salmasıyla oluşan o ipeksi kıvam, damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

Mantarlı risotto tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Mantarlı risotto tarifi

ÇİĞ KEREVİZ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)
Çiğ kereviz salatası, lezzeti ve sağlıklı oluşuyla yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi olur. Mayonez ve yoğurtla hazırlanan leziz sosu, rendelenmiş kerevizlerle birleştiğinde lezzeti klasik mezelerin dışına çıkan enfes bir tarif çıkar.

Çiğ kereviz salatası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Çiğ kereviz salatası tarifi

KÖSTEBEK PASTA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)
Yumuşacık kakaolu keki ve muzlu iç dolgusuyla bu leziz pasta, sofralara tam bir görsel şölen sunuyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlanan pandispanyanın kendi kırıntılarıyla kaplanması, tarife o meşhur doğal ve iştah açıcı görüntüsünü kazandırıyor.

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ocak 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ocak 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)

Benzer Yazılar
5
Köstebek pasta tarifi
PASTA TARİFLERİ

Köstebek pasta tarifi

30-60 dkOrta
5
Glutensiz elmalı galette tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz elmalı galette tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Çiğ kereviz salatası tarifi
SALATA TARİFLERİ

Çiğ kereviz salatası tarifi

30-60 dkKolay
5
Glutensiz cookie tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz cookie tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Tepsi kebabı tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Tepsi kebabı tarifi

30-60 dkOrta
5
Fırında tavuk kanat tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında tavuk kanat tarifi

30-60 dkOrta
5
Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)
MEZE TARİFLERİ

Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Tarçınlı rulo çörek tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Tarçınlı rulo çörek tarifi

30-60 dkOrta
5
Sebzeli kış çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Sebzeli kış çorbası tarifi

30-60 dkKolay
5
Portakallı kereviz yemeği tarifi
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Portakallı kereviz yemeği tarifi

30-60 dkOrta