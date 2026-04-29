Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Nisan 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mideyi yormayan sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte patlıcanların kıymalı harç ve beşamel sosla fırınlanarak lezzetlendiği musakka ve ona eşlik eden tereyağlı, ipek gibi kıvamıyla patates püresi ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Akdeniz esintisi taşıyan ferah bir bulgur salatası ve süzme yoğurdun hafifliğini kabağın tazeliğiyle birleştiren pratik kabak mezesi, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Çıtır bezesi, enfes kreması ve taze meyvelerin ferahlığıyla hazırlanan, şıklığıyla göz kamaştıran mini pavlovlar ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.
BEŞAMEL SOSLU MUSAKKA
Kat kat dizilen sebzelerin, kıymalı harç ve beşamel sosla fırında pişmesiyle hazırlanan bu tarif, sofranıza damak çatlatan bir lezzet getiriyor.
PATATES PÜRESİ
Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
BULGUR SALATASI
Tek başına doyurucu bir öğün olurken ana yemeklerin yanında en zarif eşlikçilerden olan bu lezzet, her kaşıkta Akdeniz'in taze esintisini hissettiriyor.
YOĞURTLU KABAK MEZESİ
Yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.
MİNİ PAVLOVA
Çıtır beze katmanlarının taze krema ve meyvelerle buluştuğu pavlova, hafifliğiyle ve lezzetiyle sofranıza şık bir tatlı seçeneği sunuyor.