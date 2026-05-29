Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte taze biberler ve baharatların uyumuyla sac üzerinde pişen nefis bir sac kavurma ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile sofranıza enfes lezzetler sunuyor. Geleneksel humus ve mevsim sebzelerinin iştah açıcı sunumuyla hazırlanan ferahlatıcı mevsim salatası, bu öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İncecik yufkasıyla şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis burma baklava ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Sac kavurma

Şehriyeli pirinç pilavı

Humus

Mevsim salata

Burma baklava

MERCİMEK ÇORBASI





Soğuk günlerde iç ısıtan nefis mercimek çorbası, soğan, havuç ve patatesle pişerek pürüzsüz bir kıvamla iştah açıyor.

Mercimek çorbası tarifi

SAC KAVURMA





Sac kavurma, kendi suyunda ağır ağır pişen dana etinin, baharatlar ve taze biberle olan enfes uyumuyla hazırlanıyor.

Sac kavurma tarifi

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

HUMUS





İpek gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştah açan humus, nohutun ve tahinin lezzetiyle hazırlanıp yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

Humus tarifi (Videolu)

MEVSİM SALATA

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

Mevsim salata tarifi

BURMA BAKLAVA





Burma baklava, hamuru tül gibi incecik açılıp oklavayla büzülerek hazırlanıyor ve sunumuyla fırından çıktığı anda iştahları açıyor.