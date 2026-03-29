Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mart 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mart 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mart 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte lokum gibi Piliç Topkapı ve yanına çok yakışan tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile gurme bir seçenek sunuyor. Sofranıza taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlandığı çoban salata ve evde kısa sürede hazırlanan dumanı üstünde yumuşacık kolay lavaş, bu zengin öğünü tamamlıyor. İpek gibi kreması ve üzerindeki incecik karamel katmanının çıtırlığıyla damaklarda enfes bir tat bırakan creme brulee tatlısı bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mart 2026)
Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • Piliç Topkapı
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Çoban salata
  • Kolay lavaş
  • Creme brulee

EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor.

Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

PİLİÇ TOPKAPI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mart 2026)

Geleneksel tatları sevenler için bu tarif, kültürel bir mirasın en güzel temsilcilerinden biridir. Osmanlı mutfağından günümüze gelen Piliç Topkapı, lezzetine doyum olmayan enfes bir yemektir.

Piliç Topkapı tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Piliç Topkapı tarifi

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

ÇOBAN SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mart 2026)

Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Çoban salata tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Çoban salata tarifi

KOLAY LAVAŞ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mart 2026)

Lavaş, mutfaklarda en sık kullanılan mayasız hazırlanan nefis bir hamur işi çeşididir. Un, su ve tuzun yoğrulmasıyla elde edilen hamur bezeleri kısa sürede hazır hale gelir. Hamurları oklava yardımıyla incecik açtıktan sonra sıcak tavada pişirmek yeterli olur.

Kolay lavaş tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Kolay lavaş tarifi

CREME BRULEE (KREM BRÜLE)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mart 2026)

Creme brulee, fırından yeni çıkmış yumuşacık kreması ve üzerindeki incecik karamelin çıtırlığıyla Fransız mutfağının en zarif tatlıları arasında yer alıyor. Her kaşıkta ağızda dağılan ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine en lezzetli çözümü sunuyor.

Creme brulee (Krem brüle) tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Creme brulee (Krem brüle) tarifi

