Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Mart 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte lokum gibi Piliç Topkapı ve yanına çok yakışan tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile gurme bir seçenek sunuyor. Sofranıza taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlandığı çoban salata ve evde kısa sürede hazırlanan dumanı üstünde yumuşacık kolay lavaş, bu zengin öğünü tamamlıyor. İpek gibi kreması ve üzerindeki incecik karamel katmanının çıtırlığıyla damaklarda enfes bir tat bırakan creme brulee tatlısı bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Piliç Topkapı

Şehriyeli pirinç pilavı

Çoban salata

Kolay lavaş

Creme brulee

EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor.

PİLİÇ TOPKAPI





Geleneksel tatları sevenler için bu tarif, kültürel bir mirasın en güzel temsilcilerinden biridir. Osmanlı mutfağından günümüze gelen Piliç Topkapı, lezzetine doyum olmayan enfes bir yemektir.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

ÇOBAN SALATA

Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

KOLAY LAVAŞ





Lavaş, mutfaklarda en sık kullanılan mayasız hazırlanan nefis bir hamur işi çeşididir. Un, su ve tuzun yoğrulmasıyla elde edilen hamur bezeleri kısa sürede hazır hale gelir. Hamurları oklava yardımıyla incecik açtıktan sonra sıcak tavada pişirmek yeterli olur.

CREME BRULEE (KREM BRÜLE)





Creme brulee, fırından yeni çıkmış yumuşacık kreması ve üzerindeki incecik karamelin çıtırlığıyla Fransız mutfağının en zarif tatlıları arasında yer alıyor. Her kaşıkta ağızda dağılan ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine en lezzetli çözümü sunuyor.