Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ipek gibi kıvamlı badem çorbasıyla başlayıp tam kıvamında iç harcıyla fırında hafifçe kızaran fırında biber dolması ve yanına çok yakışan köz biberli erişte salatası ile lezzetli seçenekler sunuyor. Ferahlatıcı kuru cacık ve bol limonlu zeytinyağlı sosuyla çoban salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Kıyır kıyır hamuru ve tam kıvamındaki şerbetiyle şekerpare, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Badem çorbası

Fırında biber dolması

Köz biberli erişte salatası

Kuru cacık

Çoban salata

Şekerpare

BADEM ÇORBASI





Badem çorbası, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor. Hazırlanması pratik olan bu nefis çorba, her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Gözden Kaçmasın Badem çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA BİBER DOLMASI

Fırında biber dolması, tam kıvamında iç harcıyla sofraların sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Biberlerin yüzeyi fırında hafifçe kızararak enfes bir tat kazanıyor. Zeytinyağı ile hazırlanan bu leziz tarif, hem sıcak hem soğuk olarak keyifle tüketiliyor.

Gözden Kaçmasın Fırında biber dolması tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KÖZ BİBERLİ ERİŞTE SALATASI





Geleneksel erişte lezzetini farklı bir dokunuşla sofralara taşıyan köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor.

Gözden Kaçmasın Köz biberli erişte salatası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Haberin Devamı





Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

Gözden Kaçmasın Kuru cacık tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA





Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla hazırlanarak sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor. Domates ve salatalığın ferahlığına eşlik eden ince kıyılmış soğan ve maydanoz, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir lezzete dönüştürüyor.

Gözden Kaçmasın Çoban salata tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEKERPARE





Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Fırından çıkan sıcak şekerpareler soğuk şerbetle buluşuyor, her denemede lezzeti garantili bir sonuç veriyor.