Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
BADEM ÇORBASI
Badem çorbası, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor. Hazırlanması pratik olan bu nefis çorba, her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.
FIRINDA BİBER DOLMASI
Fırında biber dolması, tam kıvamında iç harcıyla sofraların sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Biberlerin yüzeyi fırında hafifçe kızararak enfes bir tat kazanıyor. Zeytinyağı ile hazırlanan bu leziz tarif, hem sıcak hem soğuk olarak keyifle tüketiliyor.
KÖZ BİBERLİ ERİŞTE SALATASI
Geleneksel erişte lezzetini farklı bir dokunuşla sofralara taşıyan köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla hazırlanarak sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor. Domates ve salatalığın ferahlığına eşlik eden ince kıyılmış soğan ve maydanoz, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir lezzete dönüştürüyor.
ŞEKERPARE
Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Fırından çıkan sıcak şekerpareler soğuk şerbetle buluşuyor, her denemede lezzeti garantili bir sonuç veriyor.