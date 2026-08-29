Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, leziz soğuk kabak çorbasıyla başlayıp fırında ağır ağır pişen lokum gibi arpacık soğanlı et güveç ve yanına çok yakışan iç pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Haydari mezesi ve rengarenk mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Limon tatlısı, bu nefis akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Soğuk kabak çorbası

Arpacık soğanlı et güveç

İç pilav

Haydari

Mevsim salata

Limon tatlısı

SOĞUK KABAK ÇORBASI





Yaz aylarının sıcak günlerinde içinizi ferahlatacak hafif bir alternatif olan soğuk kabak çorbası, taze kabakların en lezzetli hallerinden birini sofralarınıza taşıyor.

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ARPACIK SOĞANLI ET GÜVEÇ





Arpacık soğanlı et güveç, fırında ağır ağır pişirilip sofranıza hem lezzetli hem doyurucu lezzet sunuyor. Bütün halindeki soğanların kuşbaşı et ve taze sebzelerle kat kat dizildiği tarif, fırında kendi buharıyla demlenip lezzetiyle damak çatlatan bir tat oluşturuyor.

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İÇ PİLAV





İç pilav, tane tane pirinci ve dolmalık fıstık ile kuş üzümünün uyumuyla hazırlanan, sofralarımızın en lezzetli pilav çeşitleri arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor.

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HAYDARİ

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Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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MEVSİM SALATA





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında ferahlatıcı bir seçenek sunuyor.

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LİMON TATLISI





Limon tatlısı, serinletici lezzeti ve şık sunumuyla yaz sıcaklarında tatlı krizlerinize hem hafif hem pratik bir seçenek oluyor. Limon kabuklarının içinde ikram edilen bu tatlının yumuşacık kreması, limonun ekşiliğiyle enfes bir lezzet uyumu yakalıyor.