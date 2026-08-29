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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, leziz soğuk kabak çorbasıyla başlayıp fırında ağır ağır pişen lokum gibi arpacık soğanlı et güveç ve yanına çok yakışan iç pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Haydari mezesi ve rengarenk mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Limon tatlısı, bu nefis akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Soğuk kabak çorbası
  • Arpacık soğanlı et güveç
  • İç pilav
  • Haydari
  • Mevsim salata
  • Limon tatlısı

SOĞUK KABAK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)

Yaz aylarının sıcak günlerinde içinizi ferahlatacak hafif bir alternatif olan soğuk kabak çorbası, taze kabakların en lezzetli hallerinden birini sofralarınıza taşıyor.

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ARPACIK SOĞANLI ET GÜVEÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)

Arpacık soğanlı et güveç, fırında ağır ağır pişirilip sofranıza hem lezzetli hem doyurucu lezzet sunuyor. Bütün halindeki soğanların kuşbaşı et ve taze sebzelerle kat kat dizildiği tarif, fırında kendi buharıyla demlenip lezzetiyle damak çatlatan bir tat oluşturuyor.

Gözden KaçmasınArpacık soğanlı et güveç tarifi Arpacık soğanlı et güveç tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

İÇ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)

İç pilav, tane tane pirinci ve dolmalık fıstık ile kuş üzümünün uyumuyla hazırlanan, sofralarımızın en lezzetli pilav çeşitleri arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor.

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HAYDARİ

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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MEVSİM SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında ferahlatıcı bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınMevsim salata tarifiMevsim salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

LİMON TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Ağustos 2026)

Limon tatlısı, serinletici lezzeti ve şık sunumuyla yaz sıcaklarında tatlı krizlerinize hem hafif hem pratik bir seçenek oluyor. Limon kabuklarının içinde ikram edilen bu tatlının yumuşacık kreması, limonun ekşiliğiyle enfes bir lezzet uyumu yakalıyor.

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