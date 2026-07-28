Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan mercimek çorbasıyla başlayıp kiremitte soslu köfte ve yanına çok yakışan mis kokulu havuçlu pilav ile enfes seçenekler sunuyor. Geleneksel mezelerimizin vazgeçilmezi haydari ile zeytinyağlı sofraların gözdesi barbunya pilaki ise bu doyurucu öğünü tamamlıyor. İncecik açılan çıtır çıtır katları ve bol cevizli harcıyla dilber dudağı ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Kiremitte soslu köfte

Havuçlu pilav

Haydari

Barbunya pilaki

Dilber dudağı

MERCİMEK ÇORBASI





Mercimek çorbası bu enfes tarifle soğan, havuç ve patatesle lezzetlenerek pürüzsüz kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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KİREMİTTE SOSLU KÖFTE





En sevilen fırın lezzetlerinden biri olan kiremitte soslu köfte, domates sosu ve üzerindeki eriyen kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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HAVUÇLU PİLAV





Havuçlu pilav, tencereden yayılan mis gibi tereyağı kokusu, rengi ve lezzetiyle özenle kurduğunuz sofralara çok yakışıyor.

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HAYDARİ

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Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor.

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BARBUNYA PİLAKİ





Zeytinyağlı sofraların gözdesi olan bu leziz pilaki, taze barbunyalarla hazırlanıp sofranıza eşsiz bir lezzet katıyor.

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DİLBER DUDAĞI





İncecik açılan hamuru, bol cevizli iç harcı ve çıtır çıtır katlarıyla dilber dudağı, şerbetli tatlılar arasında en sevilen lezzetlerden biri oluyor.