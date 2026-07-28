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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan mercimek çorbasıyla başlayıp kiremitte soslu köfte ve yanına çok yakışan mis kokulu havuçlu pilav ile enfes seçenekler sunuyor. Geleneksel mezelerimizin vazgeçilmezi haydari ile zeytinyağlı sofraların gözdesi barbunya pilaki ise bu doyurucu öğünü tamamlıyor. İncecik açılan çıtır çıtır katları ve bol cevizli harcıyla dilber dudağı ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Kiremitte soslu köfte
  • Havuçlu pilav
  • Haydari
  • Barbunya pilaki
  • Dilber dudağı

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)

Mercimek çorbası bu enfes tarifle soğan, havuç ve patatesle lezzetlenerek pürüzsüz kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KİREMİTTE SOSLU KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)

En sevilen fırın lezzetlerinden biri olan kiremitte soslu köfte, domates sosu ve üzerindeki eriyen kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınKiremitte soslu köfte tarifiKiremitte soslu köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAVUÇLU PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)

Havuçlu pilav, tencereden yayılan mis gibi tereyağı kokusu, rengi ve lezzetiyle özenle kurduğunuz sofralara çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınHavuçlu pilav tarifiHavuçlu pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor.

Gözden KaçmasınHaydari tarifi (Videolu)Haydari tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BARBUNYA PİLAKİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)

Zeytinyağlı sofraların gözdesi olan bu leziz pilaki, taze barbunyalarla hazırlanıp sofranıza eşsiz bir lezzet katıyor.

Gözden KaçmasınBarbunya pilaki tarifiBarbunya pilaki tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DİLBER DUDAĞI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)

İncecik açılan hamuru, bol cevizli iç harcı ve çıtır çıtır katlarıyla dilber dudağı, şerbetli tatlılar arasında en sevilen lezzetlerden biri oluyor.

Gözden KaçmasınDilber dudağı tarifiDilber dudağı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Temmuz 2026)
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