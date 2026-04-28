Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Nisan 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kabağın hafifliği ile hazırlanan sütlü kabak çorbasıyla başlayıp ana yemekte bezelye ve havucun renk kattığı orman kebabı ve tane tane dökülen bulgur pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranızda bahar aylarının en özel lezzeti olan çağlaların süzme yoğurtla buluştuğu ferahlatıcı çağla cacığı ve bol limonlu sosuyla iştah açan çoban salata, bu zengin öğünü tamamlıyor. Sütlü tatlıların en sevilen klasiklerinden olan nefis kazandibi ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
SÜTLÜ KABAK ÇORBASI
Kabağın lezzetinin sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.
ORMAN KEBABI
Bezelye ve havucun kattığı lezzetle lokum gibi pişen etler, sofralarınız için enfes bir ana yemek alternatifi oluşturuyor.
BULGUR PİLAVI
Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.
ÇAĞLA CACIĞI
Çağla cacığı, baharın müjdecisi olan taze çağlaların süzme yoğurtla buluştuğu hem ferahlatıcı hem de leziz bir başlangıç alternatifidir.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
KAZANDİBİ
Geleneksel tatlılarımız arasında özel bir yere sahip olan kazandibi, sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.
