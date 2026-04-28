Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kabağın hafifliği ile hazırlanan sütlü kabak çorbasıyla başlayıp ana yemekte bezelye ve havucun renk kattığı orman kebabı ve tane tane dökülen bulgur pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranızda bahar aylarının en özel lezzeti olan çağlaların süzme yoğurtla buluştuğu ferahlatıcı çağla cacığı ve bol limonlu sosuyla iştah açan çoban salata, bu zengin öğünü tamamlıyor. Sütlü tatlıların en sevilen klasiklerinden olan nefis kazandibi ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Sütlü kabak çorbası

Orman kebabı

Bulgur pilavı

Çağla cacığı

Çoban salata

Kazandibi

SÜTLÜ KABAK ÇORBASI





Kabağın lezzetinin sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Sütlü kabak çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ORMAN KEBABI





Bezelye ve havucun kattığı lezzetle lokum gibi pişen etler, sofralarınız için enfes bir ana yemek alternatifi oluşturuyor.

Gözden Kaçmasın Orman kebabı tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Gözden Kaçmasın Bulgur pilavı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇAĞLA CACIĞI





Çağla cacığı, baharın müjdecisi olan taze çağlaların süzme yoğurtla buluştuğu hem ferahlatıcı hem de leziz bir başlangıç alternatifidir.

Gözden Kaçmasın Çağla cacığı tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Çoban salata tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KAZANDİBİ





Geleneksel tatlılarımız arasında özel bir yere sahip olan kazandibi, sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.