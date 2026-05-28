Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Mayıs 2026)

Hürriyet LezizzBlog
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kuru bamya çorbasıyla başlayıp ana yemekte fırınlanmış patatesler eşliğinde suyunu kaybetmeden pişen nefis bir tas kebabı ve tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek demlenen arpa şehriyeli bulgur pilavı ile sofranıza tam bir ziyafet sunuyor. İncecik doğranmış taze sebzeleri bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşturan ferahlatıcı gavurdağı salatası ve közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını bir araya getiren mütebbel, bu zengin öğünü tamamlıyor. İncecik açılan yufka katmanlarının arasına serpiştirilen bol ceviz içi ve tam kıvamındaki şerbetiyle sofralarınızı ziyafete çevirecek çıtır çıtır nefis cevizli baklava ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Kuru bamya çorbası
  • Tas kebabı
  • Arpa şehriyeli bulgur pilavı
  • Gavurdağı salatası
  • Mütebbel
  • Cevizli baklava

KURU BAMYA ÇORBASI

Kuru bamya çorbası, kurutulmuş bamyaların ekşiliği ve lokum gibi pişen etin uyumuyla hazırlanıyor.

TAS KEBABI

Geleneksel mutfağımızın en lezzetli yemeklerinden biri olan tas kebabı, ağır ateşte lokum gibi pişen etler ve kızarmış patateslerle birlikte nefis bir lezzet sunuyor.

ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor.

GAVURDAĞI SALATASI

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

MÜTEBBEL

Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor.

CEVİZLİ BAKLAVA

Cevizli baklava, incecik açılan yufkaları ve tam kıvamındaki şerbetiyle sofralarınızı ziyafete çeviriyor. Yumuşacık hamur bezelerinin tül gibi incecik açılması tatlının her katının ayrı ayrı çıtırlaşmasını sağlarken, aralara serpiştirilen bol ceviz içiyle lezzeti artıyor.

